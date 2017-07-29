MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İzmir'deki yangının dehşeti havadan görüntülendi

    İzmir'deki yangının dehşeti havadan görüntülendi

    Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
    29 Temmuz 2017 - 06:51Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 07:24

    İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan ve 500 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın için soğutma çalışmaları devam ederken, yangının dehşeti havadan görüntülendi.

    İzmir’in Bayındır İlçesi’nde geçen salı günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar verdiği açıklanan yangının genişlemesi durduruldu, ancak Orman bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgar faktörünü de göz önünde bulundurup yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklamasını yapmadı.

    İzmirdeki yangının dehşeti havadan görüntülendi
    Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiinde çıkan yangın için hala soğutma çalışmaları devam ediyor.

    İzmirdeki yangının dehşeti havadan görüntülendiBu arada yanan alanın havadan görüntüleri, alevlerini geride bıraktığı kabus gibi tabloyu ortaya koydu. Yaklaşık 500 hektarlık alana zarara veren yangınla, geride tamamen yanan kara ağaçlar, gri külleri ile orman söndürme ekiplerinin görüntüleri kaldı.

    İzmirdeki yangının dehşeti havadan görüntülendiBAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI SESLİ: CİĞERİMİZ YANDI

    Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede geçen Salı gününden beri devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. "Ciğerimiz yandı, canımız acıyor" diyen Başkan Sesli, şöyle konuştu:
    "Toplamda 500 hektarın üzerinde alan küle döndü. Ormanlık alanlar yanında zeytinlikler ve kiraz bahçeleri de yandı. Tehlike sebebiyle Turgutluda iki yerleşim yeri tahliye edildi. Yangında yüzlerce görevli ve gönüllü canla başla, hayatlarını riske atarak alevleri söndürmeye ve yangının büyümesini önlemeye çalıştılar. Çalışmalarda uçaklar, helikopterler, çevre il ve ilçelerden onlarca söndürme araçları görev aldı. Zaman zaman başarılı olunsa da olumsuz hava şartları ve coğrafi koşullar yangının büyümesine sebep oldu. Bununla birlikte yangında kimseyi kaybetmemiş olmamıza seviniyor, ama yangında küle dönen bitki örtüsünün ve diğer canlıların acısını en derin şekilde hissediyoruz. Üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Ciğerimiz yandı, canımız acıyor."

    Başkan Ufuk Sesli, ayrıca yangının çıkış nedeninin yangının kontrol altına alındıktan sonra yapılacak araştırmanın ardından belirleneceğini söyledi. Sesli, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

    İzmirdeki yangının dehşeti havadan görüntülendi

     

    Etiketler: İzmir , Bayındır İlçesi , orman yangını
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri