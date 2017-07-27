İzmir'deki yangın sürüyor... Turgutlu sınırına ulaştı...

Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy ve Kabaçınar mahallelerine kadar ulaştı.



Yangının yerleşim merkezlerine yayılma riski üzerine, Karaköy ve Kabaçınar mahallelerinden tahliye edilen yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar Turgutlu Kaymakamlığının girişimiyle ilçede bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Güvenlik nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve üzüntü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. İki mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli önlemler alınırken, mahalle sakinlerinden gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü. Gece boyunca etkili olan yangına ekipler karadan müdahale ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler ve amfibi uçaklar da söndürme çalışmaları için devreye alındı. Ergenli Barajı ve Gölmarmara Gölü'nden su dolumu yapan helikopter ve amfibi uçaklar, yangının kontrol altına alınması için yoğun mesai harcıyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdür Yardımcısı Zeki Temur, "Yangın şu anda kısmen kontrol altında. Korkulacak bir şey yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Küçük küçük patlamalar oluyor. Bu patlamaların yayılmaması için arkadaşlarımız çalışıyor" dedi. Temur, Turgutlu'da köylerin boşaltılması konusu hakkında ise "Bizim tarafımızdan boşaltılan, tehdit altında olan bir köy yok. Biz tedbirlerimizi almıştık ama herhangi bir tehdit olmadığı için boşalttığımız köy yok" diye konuştu. Turgutlulu bazı vatandaşların, dumandan etkilenme ihtimallerine karşın geceyi merkezdeki yakınlarının evlerinde geçirdiği öğrenildi.