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    İzmir'deki motosikletli tacizde flaş gelişme

    Banu ŞEN/İZMİR
    20 Ağustos 2017 - 16:36Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 17:17

    Alsancak’ta motosikletli iki kişi tarafından taciz edildikten sonra şikayetçi olmak için başvurdukları polisler tarafından darp edilen Seray Gürer ve Derya Kılıç’ı taciz eden Ozan G. de dün serbest bırakılmıştı. Savcılığın yakalama çıkardığı iki kişiden Ozan G. tutuklandı.

    İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos’ta motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra tacizcileri şikayet ettikleri polislerin de saldırısına uğradıklarını iddia eden Derya Kılıç ve Seray Gürer’i taciz eden 2 kişi dün İzmir Emniyeti Gasp Büro ekiplerince Bornova’da gözaltına alındı.

    MOBESE görüntülerinden tespit edilen iki kişinin Ozan G. (24) ve S.Ç. (24) oldukları öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından S.Ç. serbest bırakılmış, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ozan G. ise sevk edildiği mahkemede serbest bırakılmıştı. Bugün savcılığın tekrar yakalama çıkardığı iki şahıstan Ozan G. tutuklandı.

    POLİS HAKKINDA BİLGİ

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yakalama ve tutuklama ile ilgili yapılan açıklamada ayrıca polis memurlarıyla ilgili de şu bilgi paylaşıldı:

    "Taciz olayına ilişkin olarak başlatılan soruşturma ile mağdurların şikayetçi olduğu polis memurları hakkındaki soruşturmaya devam olunmaktadır."

    Tacizciler serbest bırakıldıTacizciler serbest bırakıldı


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    Etiketler: İzmir , taciz , tutuklama
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