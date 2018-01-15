İzmir'de yürek yakan haberle ile ilgili yeni gelişme

Olay dün (pazar) saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi.

Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tenciroğlu (5) zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.

Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Savcılık, bugün 6 gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, ve 4 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı, Ç.A, S.K, Z.D, M.K, M.B ve F.G, bu akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.

İki kardeşin cenazeleri ise bugün öğle saatlerinde toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a gönderildi.