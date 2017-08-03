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    İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

    AA
    03 Ağustos 2017 - 18:20Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 18:21

    İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'deki grevin Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile belediye arasında imzalanan sözleşmeyle sona ermesi sonrasında vapur seferleri yeniden başladı.

    Grevin başlamasından 23 gün sonra saat 15.00 itibarıyla arabalı ve yolcu vapurları yolcu taşımaya başladı.

    Karşıyaka ve Konak iskelelerinden yolcu vapurları, Üçkuyular ve Bostanlı iskelelerinden de arabalı vapurlar karşılıklı ilk seferlerini yaptı.
    İzmirliler günler sonra gerçekleştirilen ilk seferlere yoğun ilgi gösterdi.

    "Vapurla seyahat etmeli çok özlemişim"

    Ulaş Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevi bitiren toplu iş sözleşmesinin imzalandığını duyunca çok sevindiğini söyledi.
    Değirmenci, "Biz vatandaş olarak çok mutlu olduk. Karşıyakalılar olarak vapur bizim her şeyimiz. Vapurlar yokken ulaşım anlamında biraz zorluklar yaşadık. Seferler başladıktan sonra bindik, Özlemişim, onu hissettim." diye konuştu.

    Nejdet Yalçın da Bayraklı'da yaşadığını, vapurların çalışmadığı süre boyunca her gün Konak'taki iş yerine gelmek için sıkıntı yaşadığını kaydetti.
    İzmir'de yaşayanlar için vapurların ayrı bir önemi olduğunu belirten Esra Savaş da "İzmirli olarak çok zor durumda kaldık. Vapurlar çalışmıyordu, otobüslerle karşıya geçmek 1-1,5 saati buluyordu." dedi.

    Etiketler: İzmir , vapur , grev
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