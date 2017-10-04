İzmir'de tüp patlaması: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 1273 Sokak'taki bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Olayda soyadı öğrenilemeyen Suriye uyruklu Omar (24) yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan Omar, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, patlamanın mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirledi.



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı.