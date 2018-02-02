İzmir'de tüp patladı, faciadan dönüldü

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Muammer Akar Mahallesi 45/7 Sokak’taki bir simit fırınında meydana geldi. Recep Aladağ’a ait simit fırınının mutfak bölümünde, tüpçüler Hüseyin Çavuş (26) ve Cebrail Altıntaş’ın sanayi tüpünü değiştirdiği sırada, iddiaya göre, hemen yan tarafta bulunan piknik tüpü patladı. Patlama sırasında Çavuş, Altıntaş ve fırında çalışan Mehmet Aladağ (30) yaralandı. İş yerinde büyük hasar oluşurken, arka cephesindeki duvar ve kapılar da yıkıldı.

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Aladağ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Cebrail Altıntaş, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Hüseyin Çavuş,ÿDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, fırın kullanılamaz hale geldi.

Fırın sahibinin akrabası Ramazan Aladağ, "Tüp değişimi sırasında bir patlama olmuş. Dükk?nda çalışan arkadaşlarımızdan biri ve iki tüpçü yaralanmış ama Allah’a şükür can kaybı olmamış" dedi.

Patlamanın meydana geldiği fırınınÿyanındaki binada oturan Şevket Güneş ise büyük korku yaşadığını belirterek, "Şiddetli patlama sesi duyduk. Çocuklarımı aldım ve uzaklaştım. Buradaki binalar sağlam olmasa daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirdik" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.