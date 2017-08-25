İzmir'de trende bıçaklı dehşet!

Edinilen bilgiye göre, İZBAN trenindeki olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir grup genç, iddialara göre trende aşırı gürültü yaptığı gerekçesiyle bazı vatandaşlar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine gençler vatandaşların üzerine yürüdü. Yüksek sesle ve küfürlü konuştuğu iddia edilen 6-7 kişilik grup, kendilerini 'Düzgün konuşun' diye uyaran yaşlı yolcuya bağırınca ortalık karıştı.

ELİNDE BIÇAKLA GERİ DÖNDÜ



Diğer vatandaşlar, küfürlü konuşan bu yolculara tepki gösterince trende tartışma çıktı. Grup, Kemer İstasyonunda zorla trenden indirildi. Bu sırada kişilerden biri elindeki bıçakla dehşet saçtı. Saldırgan, bir yolcuyu bıçakladı. Trenden inen genç, ardından da elindeki bıçakla bir anda geri döndü. Bir adama saldırmaya çalışan kişi, adamın tekme hamlesiyle küfür ederek uzaklaştı. Tüm bu yaşananlarda kameralara yansırken, yolcular hemen güvenliğe haber verdi. Güvenlik olaya müdahale ederken, şahıslar duraktan kaçarak uzaklaştı. Bıçaklanan vatandaş ise olayı hafif yaralarla atlattı. Olayla ilgili şikayetçi olmayan vatandaş, ambulans istemeyince duraktan ayrıldı.