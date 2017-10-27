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    İzmir’de trafik kazası: 2 polis şehit, 3 polis ağır yaralı

    DHA - İHA
    27.10.2017 - 08:57 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Bornova İlçesi’nde, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 5 polisin bulunduğu otomobil beton bariyere çarptı. Kazada polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez hayatını kaybetti, 3 polis ağır yaralandı.

    Kaza, bugün sabah saat 06.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 45 HA 1632 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine 5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öge ve Hakyimez'in şehit olduğu belirledi.

    İzmir’de trafik kazası: 2 polis şehit, 3 polis ağır yaralıKazadan ağır yaralanarak kurtulan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Caddesi'ndeki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    İzmir’de trafik kazası: 2 polis şehit, 3 polis ağır yaralı

    Etiketler: İzmir , izmir
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