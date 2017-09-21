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    İzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

    Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
    21.09.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 11:20

    İzmir'in Tire İlçesi’nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik drone destekli operasyon düzenledi.

    Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettikleri ve terör propagandası yaptıkları iddia edilenA.D., A.D., Ç.D., E.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 19 fotoğraf makinesi, bilgisayar, hard disk, tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Operasyon kapsamında bir kişinin daha arandığı belirtildi.

    Etiketler: izmir , Tire , TERÖR
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