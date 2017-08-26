İzmir'de taciz şikayetinde bulunan genç kızları döven polise 48 saatte tahliye

İzmir'de 10 Ağustos gecesi kendilerini taciz eden motosikletli iki saldırganı şikayet ettikleri polisin dövdüğü Derya Kılıç (19) ve Seray Gürer (22) ile ilgili soruşturmada çarpıcı gelişme... Motosikletli saldırgan O.G'den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç'ı darp ettiği iddia edilen polis memuru Orhan Yarcel de tutuklandı. Yarcel toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra ise serbest bırakıldı.