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    İzmir'de taciz şikayetinde bulunan genç kızları döven polise 48 saatte tahliye

    Banu ŞEN / İZMİR
    26 Ağustos 2017 - 10:05Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:09

    İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Serar Gürer’i dövdüğü iddiasıyla tutuklanan polis memuru Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

     

    İzmir'de 10 Ağustos gecesi kendilerini taciz eden motosikletli iki saldırganı şikayet ettikleri polisin dövdüğü Derya Kılıç (19) ve Seray Gürer (22) ile ilgili soruşturmada çarpıcı gelişme... Motosikletli saldırgan O.G'den sonra kendisine şikayette bulunan Derya Kılıç'ı darp ettiği iddia edilen polis memuru Orhan Yarcel de tutuklandı. Yarcel toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan Yarcel, avukatının itirazı üzerine iki gün sonra ise serbest bırakıldı.

    Taciz şikayetinde bulunan kadınlara polisten dayakTaciz şikayetinde bulunan kadınlara polisten dayak

    Etiketler: Serar Gürer , Derya Kılıç , İzmir , taciz , polis , dayak
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