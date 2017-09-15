İzmir'de sular durulmuyor: 'Ucuzluktur, ayıptır'

Başkan Kocaoğlu, "İzmir’den toplanan vergilerden, merkezi hükümetin gönderdiği paydan yapıyorsunuz. Kocaoğlu şirketinden ödemiyor" eleştirisine "Sizin gibi siyaseti bilen birine yakışmıyor. Bu ucuzluktur. Ayıptır. Bakanlıklar evlerinden getirdikleri paralarla mı yatırım yapıyor" diyerek cevap verdi.



DOĞAN: "BİZ ARTIK İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ"



AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, dilek ve temenniler bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. Önce, Agora’da bir gün önce yapılan meclis toplantısındaki sunuma teşekkür eden ve kent tarihiyle ilgili projelere sevindiklerini belirten Doğan, daha sonra Belediye’nin bu çabalarının sadece girişimden ibaret kaldığını söyledi. İkiçeşmelik Caddesi’ndeki binaların ön cephe iyileştirmelerinin yapılmasına karşın yan sokaklardaki binaların yıkılmaya yüz tutmuş olduğunu belirten Doğan, Her zamanki gibi tadilat, boya, badana, göz boyama yapılmış. Köstebek yuvası yollar, meclis toplantısı var diye elden geçirilmiş. Cici Park’ın kaderine terk edildiğini, İpek Yolu düzenlemesinin hüsranla sonuçlandığını, tarihi yolun moloz döküm alanı olmuş. Kadifekale Surları aydınlatması bakımsızlık nedeniyle çalışmayınca yeniden aynı iş yapılmış. Kemeraltı’nın aydınlatmasına, altyapısına çivi çakılmadı. Cephe yenilemesi yapılan çarşıda binalar dökülüyor. Turistlere de mahcup oluyoruz. Meclis’te Kemeraltı’nda harcanmak üzere 3 milyon TL’ye ’evet’ dedik. Bu paranın da boşa gittiğine tanık olduk. Bu paralar boşuna mı harcandı? Bu beceriksizlik daha ne kadar devam edecek? Biz artık plan, proje, boya, badana tadilat değil icraat görmek istiyoruz" dedi.







KOCAOĞLU: "BELEDİYENİN YAPTIĞINI KARALAYALIM" DİYE SİYASET YAPILMAZ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bilal Doğan’a sert sözlerle yanıt verdi. Kocaoğlu, Bağıra bağıra, yüksek tonda eleştiri yaptınız. Biz de feyz aldık. Ne feyz aldım biliyor musun? Konuşsam söz söz değil. Konuşmasam yürek dayanmıyor. Ben size ne söyleyeyim. Tarihi bölgenin kalkınması için kim ne harcamış? Kim ne özveride bulunmuş? Kültür ve Turizm Bakanlığı ne yapmış? Önce buna bakacaksın. Biz bir şey yapmıyoruz. O zaman belediyenin de yaptığını karalayalım’ diye siyaset yapılmaz. Yanlıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı niye var?" dedi.



Örneklerle konuşmasını sürdüren Kocaoğlu, Agora’da 6 yıl önce biten kamulaştırmalara 38 milyon TL harcadıklarını belirterek, Koruma altına almak için demirden duvar yapmaya karar verdik. Projeyi başlattık. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı bu duvarı yapmayacağımızı söyledi. Tapulu arazimiz olduğu yanıtını verdik. Bu kez ’Kendi arazinize yapın. Bizim araziyi bırakın’ dediler. Kamu arazisi olan bölümde eski duvar kaldı. Bırakmak zorunda kaldık. İzin verilmedi" dedi.



Kocaoğlu, kendisine TOKİ ile niye iş yapmıyorsunuz? Harikalar yaratıyor" diyenlere, TOKİ’yle iş yaptım. Ne yaptığını biliyorum. Bir adam bir kez ütülür. İki üç defa ütülersen enayilik olur. Biz de enayi olmamaya çalışıyoruz. TOKİ ile Kadifekale eteklerindeki heyelan bölgesi kamulaştırmasında, buradaki arazi karşılığı Uzundere’de bin 870 konutun dönüşümünü belediyeye verme konusunda anlaşma yaptık. Evler vatandaşa tahsis edilecekti. Protokol yaptık. Görüşmelere başladıktan sonra, para isteyene para, konut isteyene konut anlaşması yaparken TOKİ’den çağırdılar. Heyelan bölgesi arazisinin değeri olmadığı, inşaat yapılamadığı için protokolden vazgeçtiklerini söylediler. Para isteyene para, konut isteyene konut verdiğimizi söyledik. Ama ikna edemedik. Boynumuzu büktük. 75 milyon TL’ye bin 870 daireyi satın aldık" dedi.

Örneklerine Roma Antik Tiyatrosu ile devam eden Kocaoğlu, 190 binayı kamulaştırdıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Başkanlığı’na, kazı yapılması için teslim etmek istediklerini söyledi. Kocaoğlu İki sene kazdırmazlar. Seçim arifesinde puan olmasın diye. İki sene beklersin sonra kazıya başlanır" dedi.



"BAKANLIĞIN NE KADAR DESTEK VERDİĞİNİ MERAK ETTİNİZ Mİ?"



İzmir’deki kazı alanlarına yılda 5 milyon TL kazı desteği verdiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, AK Parti Grubu’na Hiç merak ettiniz mi? Bu kazı işi kimin görevi? Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevidir. Kültür Bakanlığı İzmir’deki kazılara ne kadar para ayırıyor? Hiç merak ettiniz mi? Ne kadar kamulaştırma yaptı. Ne kadar restorasyon yaptı? Merak ettiniz mi? Yaz oraya oku. Paterson Köşkü için Bakanlık’a ’Verin yapayım size aynen iade edeyim’ dedim. ’Bu iyi işmiş’ dediler, ’Bulduk bir enayi’ dediler. Verdiler yapıyoruz. Bitince Bakanlık’a teslim edeceğiz. Amacımız bir tarihi eseri kurtarmaktır. Kentin tarihini, kenti kurtarmak, İzmir’in değerlerine sahip çıkmaktır" dedi.



"BENİM KADAR SİZ DE YÖNETECEKSİNİZ"



Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın ismini vermeden "Tarihi bölgede yapılan işlerden hangi birini anlatayım. Bir muhterem söylüyor, Mitomani (Yalan söyleme hastalığı) olmuşum." dedi. AK Parti Sözcüsü Ali Kökoğuz, "Geçmiş olsun" deyince Kocaoğlu "Teşekkür ederim. Allah sana da şifa versin" diye yanıt verdi. Bu yanıt Meclis’te gülümsemelere yol açtı. Kocaoğlu, Emir Sultan Türbesi’ni restore ettiklerini belirterek, "İki sene bizde kalmadı, veriyoruz. Biz bu kente hizmet ediyoruz. Muhalefeti, iktidarı olmaz. İktidar partisiyiz diye meclis üyeliği yapıyorsunuz. Şu kentin merkezi hükümetle bir problemini çözün, bir iznini alın ya! Bunu da ’Biz aldık’ deyin ya! Ben de sizin elinizi öpeyim. Böyle şey mi olur ya. Burası yerel yönetim. Benim kadar siz de yöneteceksiniz. Kararlar ortak olacak, katkıda bulunacaksınız. Neyiz biz? Bugün ben varım, yarın siz geleceksiniz. Kent yöneticisiyiz. 1500 yıllık parlamentoda meclis toplantısı yaparak göz boyuyormuşuz. Basında yer aldı. Agora tarihi böylece tanıtılmış oldu. Amacımız kenti kalkındırmak değil mi? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin gözünü, kaşını boyamıyoruz. Kenti kalkındırmaya çalışıyoruz" dedi.



DOĞAN: KOCAOĞLU ŞİRKETİNDEN VERMİYOR BU PARAYI



Kocaoğlu, konuşma sırası almak için birbirleriyle tartışan CHP Grup Sözcüsü Sırrı Aydoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Ali Kökoğuz’a seslenerek "Meclis’i geriyorsunuz. Olay çıkıyor. Bir daha Meclis’i gererseniz sizden hesap sorarım" dedi. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Doğan, "Kültür Bakanlığı’nın kazılara ne kadar katkısı olduğunu sordunuz. Siz biliyorsanız söyleyin" dedi. Kocaoğlu, bildiğini belirterek eliyle sıfır işareti yaptı. Bunun üzerine Doğan, Büyükşehir Belediyesi’nin harcadığı paraların İzmir’de yaşayanların ödediği vergilerden, merkezi bütçeden İzmir’e gönderilen paydan verildiğini belirterek "Aziz Kocaoğlu şirketinden vermiyor bu parayı. Devletin parasını veriyorsunuz. Yerel yönetimlerin görevlerinden bir tanesi kent tarihiyle ilgili çalışmalar yapmaktır. Bu size verilmiş bir görevdir. Size aktarılan paydan vermeniz bir lütuf değildir" dedi.



KOCAOĞLU " BU UCUZLUKTUR; AYIPTIR"



Başkan Kocaoğlu, Doğan’a sert sözlerle yanıt verdi. İzmir’de 2016 yılında toplanan vergilerden merkezi hükümete 55 milyar TL gönderildiğini, bunun yüzde 6’sı olan 2 milyar 800 ile 3 milyar TL arası İzmir’e verildiğini söyledi. Ören yerlerine bakmak, restorasyonların belediyenin asli görevi olmadığını, Kültür Bakanlığı’nın görevi olduğu belirten Kocaoğlu Doğan’ın eleştirisiyle ilgili olarak "Ben merkezi hükümetten gelen vergiyle yapıyorum bunu da; Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, 30 bakanlık, Karayolları, DSİ, bunlar evinden mi getiriyor da yatırım yapıyor. Bunlar nereden getiriyor parayı. Sizin gibi yıllarca il başkanlığı yapmış, siyaseti bilen bir adama bu sözler hiç yakışmıyor. Ben evimden getirmedim. Zaten o kadar param yok. Acaba diğer bakanlar evinden mi getiriyor? İzmirlinin verdiği vergiyi harcıyorsun diye siyasi sataşma yapmak ucuzluktur, ayıptır ayıp! Ben parayı cebimden vermemişim! O kadar param yok. O paralar çalınmadan bulunmaz zaten" dedi.



ÜÇKUYULAR’DA DOĞUŞ YOL VE ALTGEÇİT YAPACAK



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Üçkuyular’da İstinye Park Projesi’ni yapacak Orta Gayrimenkul ve Doğuş Gayrimenkul’ün, belediyenin yap-işlet-devret yöntemiyle ihalesini kazandıkları, otopark ve ototerminalin önünden geçen imar yolu yol ve altgeçit bölümünü bedelsiz ve şartsız yapmak için başvurduğunu Meclis’e bildirdi. Şartsız bağış talebinin Belediye Kanunu’nun verdiği yetkiyle kent yararına uygun bulduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, ancak kararı Meclis’e bildirmek ve görüşleri dinlemek istediğini söyledi. AK Partili Ali Kökoğuz, her benzer talebe olumlu yanıt verilerse kent trafiği imarının ne olacağını sordu. Kocaoğlu, talep edilen yerde yapılması uygunsa olumlu yanıt vereceklerini, herhangi bir parasal ilişki olmadığını, trafik sıkışıklığını çözücü işlevi olacağını söyledi. Kocaoğlu, "Buranın yoğunluğunun, imarının verildiği dönem bellidir. Ne bizim dönemimizle ne de Ahmet Piriştina dönemiyle ilgisi yoktur. Bu arsada, AVM’de verilen yoğunluk belli kişiler tarafından belli yerlere emsal gösterilir diye kazanılmış hakkı değiştirme lüksümüz yoktur. Ama bu yanlış olan yoğunluk, emsal gösterildiği zaman her yere uygulama lüksümüz de yoktur" dedi

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