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    İzmir'de şehitlere büyük ayıp!

    Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
    09.01.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 2005 yılında açılan Şehitler Anıtı, tanınmayacak hale geldi.

    Vatan uğruna canlarını veren Karşıyakalı şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Mavişehir girişindeki Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı’na yaptırılan anıttaki her birinin üzerinde bir şehidin adı yazılı 49 pirinç yıldız, anıt 2005 yılında açıldıktan sonra birkaç ay içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

    İzmirde şehitlere büyük ayıp
    Bostanlı Rotary Kulübü’nün yaptırdığı, Karşıyaka Belediyesi’nin de çevre düzenlemesi ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızların maliyetini üstlendiği anıtın üzerindeki Şehitler Anıtı yazıları, mermer bloklar ve aydınlatmalar da zaman içinde söküldü.

    İzmirde şehitlere büyük ayıp

    Her gün önünden binlerce kişinin geçtiği anlamlı anıt tanınmayacak hale geldi.

    İzmirde şehitlere büyük ayıp

    Etiketler: izmir
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