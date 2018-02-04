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    İzmir'de şehit acısı

    DHA - İHA
    04.02.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    İzmir'de Afrin şehidi Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun baba evine ateş düştü. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken evin karşısındaki NATO karargahının duvarlarına da Türk bayrakları asıldı.

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

    NATO Karargahı’nın duvarlarına Türk Bayrakları asıldı

    Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.

    Öte yandan İHA'nın haberine göre NATO Karargahı'nın nöbetçi komutanının, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları'nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istediği iddia edilmişti.

    Ancak askeri kaynaklar iddianın doğru olmadığını belirtti. 

    15. günde 8 şehit15. günde 8 şehit

     

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    Etiketler: bayrak , son dakika
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