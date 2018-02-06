İzmir'de okulda doğalgaz patlaması!

Gaziemir ilçesi Sarnıç mahallesindeki Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin doğalgaz kazanı, saat 12.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Okulda derslerin işlendiği sırada meydana gelen patlama, büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, öğrenciler de okuldan tahliye edildi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

VELİLER OKULA KOŞTU

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini sağladı. Haberi duyan veliler, endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Ölen kişinin kimliği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Okulda doğalgaz kazanında patlama meydana geldi. Öğrencilerimiz tahliye edildi" açıklamasını yaptı.