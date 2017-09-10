İzmir’de öğrenci servislerine sıkı denetim

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi yapılan hazırlık çalışmalarını değerlendirdi. İzmir’in tekli eğitime geçirilmesini önlerine öncelikli hedef olarak koyan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yıl yüzde 20’lik artışla, tekli eğitim oranını yüzde 75’e çıkardı. Yapılan planlamalar ve FETÖ soruşturmasından devredilen okulların kullanımıyla artış sağladıklarını belirten Yahşi, "Bu yıl yeni inşaatlarımızla birlikte 32 okulu yıkıp yeniden yapacağız. Okullarımızla ilgili depreme karşı güçlendirme kararı alındı. Bunlar da tamamlandığında yüzde 5’lik dilimde daha geçiş sağlanacak. Bornova, Karabağlar, Bayraklı, Buca gibi yerleşim oranı yüksek ilçelerde yeni arsalar üretiyoruz. Bu sağladığımız arsalarla birlikte tekli eğitimi 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar yüzde 100’e ulaştırma hedefimiz var" dedi.

"TEKLİ EĞİTİM PEDAGOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ"

Öğrencilerin Pedagojik açıdan tekli eğitime geçmelerinin çok önemli olduğunu belirten Yahşi, "Çocuğun sabahın çok erken bir vaktinde yola çıkması gerçekten zihinsel ruhsal ve bedensel açıdan zarar veriyor. Tekli eğitime ne kadar çabuk geçersek akademik başarımız o kadar çabuk artar. Tekli eğitim oranını artırdığımız İzmir’in TEOG ve üniversite sınavlarında başarısı kayda değer oranda yükseldi. İlimizdeki 117 Anadolu lisesinin yüzde 80’e yakını öğrenci alımını 400 puanın üstünde kapattı" diye konuştu.

"SERVİSLER DENETLENECEK"

Öğrenci servisleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Yahşi, "3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanarak, buradaki hükümlere göre servis taşımacılığıyla ilgili ciddi yaptırımlarımız olacak. İzmir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda aldığımız kararlar gereği, pazartesiden itibaren yola çıkacak bütün öğrenci servislerinde denetim yapılacak. Kaçak, korsan ve uygunsuz taşımacılık yapanlara para cezası ve ehliyete el koymaya varan cezalar uygulanacak. Veliler hostesi olmayan, okulun tanımadığı, sigortası ruhsatı olmayan, servislere öğrencilerini vermemeleri yönünde tavsiye ediyoruz. Servis rehber personelinin çalışma izinlerini mutlaka velilerimiz kontrol etsinler. Bu konudaki herhangi bir şikayetlerini bize bildirmelerini istiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden değerlendirileceğinden şüpheleri olmasın" diye konuştu.

Kantinleri İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte denetlediklerini anlatan Yahşi, çalıştırılan personelin de güvenlik soruşturmaları konusunda hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

"KODLAMA EĞİTİMİNE ÖZEL ÖNEM"

Kodlama eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel bir önem verdiğini, İzmir’deki çalışmaların da bu yönde sürdüğünü belirten Yahşi, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA üzerinden aldığı kararlar var. Kodlamayı ders haline getiriyor. Ama İzmir olarak Bakanlığın aldığı kararlar doğrultusunda daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. STEM eğitimi ve robotik kodlamayı daha iyi yere taşımak için projelere destek veriyor ve teşvik ediyoruz. Seçmeli derslerin de çeşitliliği konusunda çalışmalarımız var. Özellikle Balkan ülkelerinden gelen göçle nüfusu bu yönde şekillenen İzmir’de Boşnakça, Arnavutça ve diğer balkan dilleriyle ilgili talep ver. Biz de bu yöne doğru çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. O coğrafyadan gelen çocuklarımızın seçmeli derslerde ilgileneceği alanları açmış oluyoruz" dedi.

"VELİLERİN İÇİ RAHAT OLSUN"

İzmir’de öğrenci olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Yahşi, şöyle konuştu:

“İlimizde gerçekten donanımlı öğretmenlerimiz var. Öğretmen açığı yok. Tekli eğitim oranını İzmir’de yükselttiğimiz müddetçe bu akademik kültürel ve sosyal anlamda başarının arttığını görüyoruz. İzmir’in 2017-2018 eğitim öğretim yılını çok başarılı bir şekilde geçireceği kanısındayız. İyi donanımlı okullarımız ve öğretmenlerimizle mutlu, huzurlu bir şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi karşılayacağız. Veliler güvenle çocukların okula gönderebilirler. Bu yıl diğer illerde olmayan hizmet içi eğitim seminerlerini başlattık. inşaat ve yatırımlar anlamında doğalgaz dönüşümü ve onarımla ilgili okul müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcıları sahadalar. Eksik kalmadan hazır hale getireceğiz. Ücretsiz kitaplarımız hazır ve sıralara yerleştiriliyor. Velilerimizin içi rahat olsun, zihinlerinde, gönüllerinde şüphe olmasın. Çocuklarını hem resmi hem özel okullarımıza gönül rahatlığıyla gönderebilirler."