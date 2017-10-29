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    İzmir'de metro yolcuları önce şaşırdı, sonra...

    İHA
    29.10.2017 - 16:08 | Son Güncelleme:

    İzmir'de bir grup tiyatrocu genç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metroya yolcu gibi bindi. Gençler bir süre sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Marşın ilk kıtasını işaret dilini de kullanarak okuyan gençlere yolcular da 10. Yıl Marşı ile yanıt verdi.

    Bornova Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'dan bir grup genç, Bornova istasyonundan metroya yolcu gibi bindi, ardından Türk bayraklarını çıkararak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu.

    Aynı zamanda işaret dilini de kullanan gençler daha sonra yolcularla birlikte 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

    Gösterdikleri performans hakkında konuşan Melih Karaman, "Cumhuriyetimizin 94. yılında hem halkımızla iç içe, hem de interaktif bir gösteri yapalım dedik. Yolcular da bu coşkuya ortak oldu. Marşımızın ilk kıtasını bir durak boyunca okuduk. Gösteri interaktif olduğu için bir süre sonra yolcular da 10. Yıl Marşı'nı okumaya ve bizi alkışlamaya başladı" dedi.

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    Etiketler: İzmir , Metro , Cumhuriye Bayramı
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