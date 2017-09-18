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İzmir'de korkutan görüntü! Dükkanlar kepenk indirdi

DHA
18.09.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 10:41

İzmir'de ekonominin kalbinin attığı caddelerdeki dükkanlar kepenk indirdi.

Ekonomideki durgunluk, nakit sıkıntısı, yüksek kira bedelleri, İzmir'de birçok mağazanın vitrinlerini boşaltmasına neden oldu.

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İzmirde korkutan görüntü Dükkanlar kepenk indirdi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'daki Milli Kütüphane Caddesi'ndeki dükkanlar, bu kez bir satış tekniği ya da müşterinin dikkatini çekmek için değil darboğazda olduklarından vitrin camlarına "Kapatıyoruz" diye yazdı.

İzmirde korkutan görüntü Dükkanlar kepenk indirdi

Üç adet pantolonun 99 TL'den, gömleğin 15 TL'den satıldığı mağazalardaki indirim, 'sezon sonu' değil 'esnaf sonu' indirimi oldu.

İzmirde korkutan görüntü Dükkanlar kepenk indirdi

Benzer görüntüler Alsancak, Çankaya gibi birçok mağazada yaşanmış malını satan esnaf, kapıya kilidi vurmuştu.

İzmirde korkutan görüntü Dükkanlar kepenk indirdi

Konak'ta SGK bloklarının bulunduğu yerde de çok sayıda kadın ve erkek giyim mağazaları, aylık kirası 20- 30 bin TL arasında değişen bedelleri karşılayamadıkları için boşaltıldı.

İzmirde korkutan görüntü Dükkanlar kepenk indirdi

Etiketler: izmir , izmir dükkanları , izmir ekonomisi
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