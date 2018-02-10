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    İzmir'de korkunç olay... Banyodan çıktı cam kapının üzerine düştü

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu. Kadının oğlu C.E, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın cinayet değil, kaza olduğunu, annesinin banyodan çıktıktan sonra koridorda fenalaşıp cam kapının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

    Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Keltek'ten (65) haber alamayan yakınları kadının evine gitti. Kapının açılmaması üzerine haber verilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Keltek'i hareketsiz yatarken buldu.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynunda kesici alet yarası olan Keltek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Keltek'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Kadının oğlu C.E, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın cinayet değil, kaza olduğunu, annesinin banyodan çıktıktan sonra koridorda fenalaşıp cam eşyanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

    Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    İYİLİK ELÇİSİYDİ

    Dağcılık kulübü üyesi Ayşe Keltek’in ölümü birlikte sürekli tırmanış ve yürüyüş yaptığı arkadaşlarını yasa boğdu. Keltek için “Zor koşullarda bile iyilik elçiliğini bırakmadı” yorumunu yapan arkadaşları, “Daha yürüyecek çok yolumuz vardı” dedi.

    Ayşe Keltek’in çevreye duyarlı biri olduğunu belirten arkadaşları, yürüyüşler sırasında karşılaştığı çöpleri de topladığını söylediler.

    İzmirde korkunç olay... Banyodan çıktı cam kapının üzerine düştü

    Ayşe Keltek, Facebook’taki sayfasında çevreci faaliyetlerini de fotoğraflarla paylaşıyordu. Fotoğrafların altına da şunları yazdı: “1200 km yolculuktan sonra çöp toplamaya köyümüzde devam ediyoruz”, “Bugün 20 km yol yürüdükten sonra bu kadar çöp toplayabildik.”

    İzmirde korkunç olay... Banyodan çıktı cam kapının üzerine düştü

    İzmirde korkunç olay... Banyodan çıktı cam kapının üzerine düştü

    İzmirde korkunç olay... Banyodan çıktı cam kapının üzerine düştü

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    Etiketler: son dakika
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