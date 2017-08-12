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    İzmir'de iki kıza polis dayağında yeni gelişme... Çifte soruşturma

    Taylan YILDIRIM (DHA)
    12 Ağustos 2017 - 17:48Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 17:48

    İzmir'in Alsancak Semti'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisinde de fiziksel saldırısına maruz kaldıklarını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer, yaşadıklarını anlattı. Yardım istedikleri sırada polisin kendilerine "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" dediğini ileri süren Kılıç ve Gürer'in uğradığı şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra hem polisler, hem de motosikletli tacizciler hakkında soruşturma ve inceleme başlatıldı.

    Alsancak'ta perşembe gecesi arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer'e, iddialarına göre yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" ifadesini kullandı.

    POLİSİN SALDIRISINA UĞRADI

    Bu sözlere tepki gösteren Derya Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Derya Kılıç'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Derya Kılıç ve Seray Gürer, polisten de şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler polis saldırısına tepki gösterdi.
    Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun yanı sıra elle sarkıntılıkta bulunan motosikletteki iki kişinin yakalanması için de ayrı bir soruşturma yürütülmeye başlandı.

    PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADILAR

    Derya Kılıç ile Seray Gürer yaşadıklarını anlattı. Olayı yatıştırmak için elinden geleni yaptığını söyleyen ve bir turizm şirketinde çalışan Seray Gürer, "Biz tacize uğradık ama yadım istediğimiz polis bize ne laflar etti. Bu sözleri duyunca her kadın gibi tepki gösterdik. Polisin davranışları daha da sertleşti, sonra da bize saldırdı. Arkadaşımı yerlerde sürükledi. Olaya ilişkin anlattıklarımın yalan olduğunu söylüyorlardı ama ben arkadaşıma ait işyerinden görüntüleri alıp getirince bu kez daha alttan almaya başladılar" dedi.

    Kendilerine yönelik sosyal medya üzerinden zaman zaman olumsuz mesajlar geldiğini söyleyen Derya Kılıç da "Bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Benim kırık ayağıma rağmen yere yatırıp o polis dövdü" diye konuştu.

    Etiketler: izmir , dayak , Polis
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