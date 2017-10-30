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    İzmir’de hiç yabancılık çekmedi

    AA
    30.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yeterli alan bulunmadığı için farklı ülkelerde uygun yer bakılan 5 yaşındaki su aygırı ‘Max’, İzmir Doğal Yaşam Parkı’na yerleştirildi.

    İZMİR Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde İzmir Doğal Yaşam Parkı’na, Berlin Hayvanat Bahçesi’nden hibe olarak 5 yaşında bir hipopotam getirildi. 3 ton ağırlığındaki ‘Max’in ardından, bu hafta içi İtalya’dan getirilecek 2 su aygırı ile Sasalı’daki doğal yaşam parkında su aygırı sayısı 4’e çıkacak.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Berlin Hayvanat Bahçesi’nin ‘Max’ için uygun olmadığına karar verilmesi üzerine yeni bir yaşam alanı arandığını, en uygun yerin de İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildiğini belirtti.
    Afşin, “Uzun bir yolculuğun ardından yeni evine kavuşan Max, gölete yerleştirildiği andan beri bu ortamı çok sevdi. Daha ilk dakikadan itibaren yabancılık çekmedi. Bu da doğal yaşam parkımızın yaban hayvanlarının yaşam kalitesini yükselttiğini gösteriyor” diye konuştu.

    İzmir’de hiç yabancılık çekmedi
    İzmir’de hiç yabancılık çekmedi
    İzmir’de hiç yabancılık çekmedi

    Etiketler: ALMANYA , Su aygırı max
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