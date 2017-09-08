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    İzmir'de doktora silahlı saldırı: Ameliyata alındı

    AA
    08.09.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 20:44

    İzmir'in Konak ilçesinde tedavi amacıyla özel hastaneye gelen kişi tarafından silahla vurulan doktor yaralandı.

    Bel rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye giden Ş.B, muayene için Prof. Dr. Erhan Sesli'nin odasına girdi. Ş.B, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı doktor Sesli'ye ateş etti.

    AMELİYATA ALINDI

    Kasığından yaralanan Sesli, ameliyata alındı.  Olay yerinden kaçmaya çalışan Ş.B. ile hastaneye birlikte geldiği iddia edilen arkadaşı M.G.D, güvenlik görevlileri ve polislerce yakalandı.

    Ş.B'nin, sigortasının olmadığını söyleyince Sesli'nin kendisine tavsiyede bulunması üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Sesli'nin herhangi bir kemik ve damar yaralanması olmadığı, operasyonun başarıyla tamamlandığı öğrenildi. 

    Etiketler: izmir , doktor , saldırı
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