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    İzmir'de belediye otobüsüne hücum... Yaralılar var

    Mehmet CANDAN (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 17:43Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 17:43

    İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, belediye otobüsünün geç geldiğini öne süren duraktaki vatandaşlar ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otobüsün camına elini vuran bir kişi ile başına cam isabet eden bir kadın yaralandı.

    Olay, dün öğle saatlerinde İnkilap Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nun ulaşım kurumlarından ESHOT'a ait 233 hat numaralı Konak - ESBAŞ seferini yapan otobüs iddiaya göre durağa geç kaldı. Yaklaşık 45 dakika beklediklerini öne süren vatandaşlar, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Şoförün otobüste aşırı yolcu olduğunu söyleyerek duraktan yolcu almaması bardağı taşıran son damla oldu. Bazı vatandaşlar otobüsün önünü keserek şoförü araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada durakta bir kişi eliyle otobüsün camını kırdı. Eli kesilen vatandaşa çevredekiler müdahale ederken, otobüsün içindeki yolculardan bir kadın başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı. Olayda yaralanan iki kişi çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Etiketler: izmir , belediye otobüsü , kavga
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