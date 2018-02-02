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    İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: Yaralılar var

    Faruk ÇARK/TORBALI (İzmir) (DHA)
    02.02.2018 - 08:13 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Torbalı ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. 4 işçinin yaralandığı olayda kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Olay saat 01.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi’nde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak üzerindeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kağıt depolama malzeme taşınırken, forklift aracındaki tüpün patlamasının ardından yangın çıktı.

    İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: Yaralılar varPatlama anında depoda bulunan 4 işçi yaralanırken, alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: Yaralılar varYaralanan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: Yaralılar varPolis çevrede önlem alırken, yangına İzmir’in Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Menderes ilçelerinden takviye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangının kontrol altına alınmadığı belirtildi.

    İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: Yaralılar var

    İzmir’de ambalaj fabrikasında patlama ve yangın: Yaralılar var

     

    Etiketler: Torbalı , İzmir , yangın , ambalaj fabrikası , kağıt deposu , İbrahim Okanlar , Mesut Kökdeniz , Hasan Kaplan , Arif Bilek , son dakika
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