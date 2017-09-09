İzmir'de 9 Eylül coşkusu... Halk bayraklarla sokaklara aktı

İzmir’in 9-10 Eylül kutlama planı şöyle;

Saat 09.00'da Basmane karakolu önünden başlayacak 95.Yıl Zafer Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yolları adeta "gelincik tarlasına" çevirecek.

Saat 10.30'da Konak Hükümet Konağı önündeki bayrak töreninin ardından program, saat 11.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı ile devam edecek. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun 9 Eylül konuşmasının sonrasında Kent Orkestrası konseri; Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ve Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile şiir dinletisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi yer alacak.

Saat 17.00'de Atlı Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmirliler, hemen bir saat sonra, 18.00'de ise Türk Yıldızları'nın Gündoğdu merkezli muhteşem gösterisine tanık olacak.

Akşam saatlerinde ise Fener Alayı düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek. Saat 21.00'de, Türk Pop Müziği'nin ünlü isimleri Gülşen ve Murat Dalkılıç, Gündoğdu Meydanı’nda sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül programı, 10 Eylül Pazar sabahı başlayacak “9 Eylül Yarı Maraton Koşusu” ile sona erecek. Saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak yarışmacılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı Kent Ormanı'na ulaşıp yarışı yine Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandıracak.



İzmirliler dün akşam Türk bayraklarıyla yürüdü

İZMİR'DE BUGÜN BU YOLLAR KAPALI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği 9 Eylül Yarı Maratonunda rekor katılım yaşanacak. Geçen yıl bin 500 kişinin yarıştığı koşu için bu yıl tam 2 bin 125 kişi kayıt yaptırdı. Maraton, 10 Eylül Pazar günü saat 08.00’de koşulacak.

AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı yarı maraton yarışı, 10 Eylül Pazar gün saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanından start alacak. Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam edilerek İnciraltı Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağından dönülecek parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Yarışmada 2,5-5-10-15-20. kilometrelerde su istasyonu ve 7,5-12,5-17,5. kilometrelerde ise sünger istasyonları yer alacak. 5. kez düzenlenen yarışmaya geçen yıl bin 500 kişi katılırken bu yıl sayı 2 bin 125'e yükseldi. Maratonda 21 kilometre 97 metrelik parkurda 466 kadın 1659 erkek İzmir'in kurtuluşu için koşacak.

Trafiğe kapatılacak noktalar

Maratonun gerçekleşeceği 10 Eylül Pazar günü saat 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak noktalar şöyle;

– Konak Tüneller YKM önünden Mustafa Kemal Sahil İstikameti

– Konak köprü altı iskele otopark çıkışı

– Karataş Kavşağı

– Halil Rıfat Paşa Kavşağı

– Küçükyalı Kavşağı

– Göztepe Kavşağı

– Depo Kavşağı (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi dönüşü)

– Levent Marina Kavşağı Haydar Aliyev girişi

– Levent Marina girişi

– Engelliler Merkezi girişi

– Kent Ormanı otoparkları

– 9 Eylül Su Ürünleri Çıkışı

– Miting Alanı giriş ve çıkışı

– Balçova İlçe Emniyet girişi

– İZELMAN otoparkları

– Beşyol Kavşağı Özdilek İstikameti

Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol kavşağından Levent Marina istikametine doğru mevcut şerit gidiş-gelişe çevrilecek.

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