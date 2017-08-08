İzmir'de 10 şirketin sözlü savunmaları alındı

Rekabet Kurulunda sözlü savunma - Rekabet Kurulunca İzmir'de hazır beton pazarında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin ilgili yetkililerin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi. Torlak, İzmir'de faaliyet gösteren Batıbeton Sanayi AŞ, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları AŞ, Varol Beton ve Yapı Endüstri AŞ, Mendeş Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi AŞ, Irmak Beton Madencilik İnşaat Nakliyat Akaryakıt Turizm İthalat İhracat Şirketi, Kavnak Beton İnşaat AŞ, Yarbay İnşaat Nakliyat Turizm ve İşletmecilik Şirketi, Dere Beton Hazır Beton ve Yaş Sıva AŞ, Akçansa Çimento AŞ ile Modern Beton AŞ'nin rekabeti bozucu,kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde olup olmadıklarının tespiti için soruşturma açıldığını anımsatarak sözü soruşturma heyetine verdi.

Heyet yetkilileri, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin İzmir genelinde 2015'in son aylarından itibaren hazır beton fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla yaptıkları eyleme, Çimbeton ve Batıbeton'u bünyesinde bulunduran ekonomik bütünlüklerin katıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Eylemin İzmir merkez ve kuzey ilçelerinin coğrafi pazarlarında fiyat etkisine yol açtığını vurgulayan heyet, Akçansa ve Modern Beton'u bünyesinde ihtiva eden ekonomik bütünlüklerin bu davranışa dahil olmadıkları sonuç ve kanaatine ulaştıklarını kaydetti.

Yetkililer, Batıbeton ve Çimbeton inisiyatifleriyle icra edilen "çimento imalatçısı grubun dahilinde olmanın sağladığı pazar gücünün uyumlu eylem çerçevesinde fiyatların artırılması" fiiline, Dere Beton ile Kavnak'ın da hazır beton fiyatlarını derhal, eş zamanlı ve yakın oranlı artırarak katıldıkları, bir aylık bekleme süresini takiben Varol Beton'un da dahil olduğu kanaatine vardıklarını ifade etti.

Heyet, beton satışlarıyla ilgili Akçansa ve modern Beton'un yanı sıra iş alanını değiştiren ve hazır beton satışları asgari seviyelerde seyreden Irmak Beton, fiyatlarını rakiplerine nispeten ileri tarihte ve görece düşük oranda artıran Yarbay Beton ile çimento tedarik maliyeti artışa geçtikten sonra fiyatını artıran ancak tedarik bedeli düştükten sonra fiyatlarını derhal aşağı çeken Mendeş Beton'un uyumlu eyleme iştirak etmediklerini kanaatine sahip olduklarını kaydetti.

Soruşma heyeti yetkilileri, taleplerini şöyle dile getirdi: "Söz konusu bulgular doğrultusunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilen Batıbeton Sanayi AŞ, Çimbeton Hazırbeton AŞ, Kavnak Beton AŞ, Dere Beton AŞ ile Varol Beton AŞ haklarında idari para cezası uygulanmasının yerinde olacağını, ihlalde bulunduğu hakkında tespit olmayan Akçansa Çimento AŞ, Modern Beton AŞ, Irmak Beton, Yarbay İnşaat ile Mendeş Grup Beton AŞ haklarında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna ve kanaatine ulaşılmıştır."

Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileriyse söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ceza tayinine gerek olmadığı kararının alınması talebinde bulundu. Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 23 Ağustos'ta açıklayacağı bildirildi. Karar, bu tarihten önce alınması durumunda kurumun internet sitesinde yayımlanacak.