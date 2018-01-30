İzmir Tarım Fuarı ne zaman yapılacak?

İzmir Tarım Fuarı, çiftçilikle ve bu alanla ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Tarım ve hayvancılık alanında birçok teknoloji ürününün sergileneceği fuarda, yerli ve yabancıu birçok firma katılımcı olarak yer alacak. Peki, İzmir tarım Fuarı ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler

İzmir Tarım Fuarı, 01-04 Şubat tarihleri arasıdan Fuar İzmir'de gerçekleşecek. 12 Hol ve 110 bin metrekare üzerinde kurulu alanda hizmet verecek olan İzmir Tarım Fuarı, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 19 – 22 Ocak 2017 tarihleri arasında 56 ülkeden 729 katılımcıyı 248 bin ziyaretçiyle buluşturan 12. Agroexpo, tarım sektörünün Türkiye’de ki en önemli buluşma noktası oldu. 13. Agroexpo, 1 – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında 850 firmayı 285 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir.