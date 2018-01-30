İzmir Tarım Fuarı ne zaman yapılacak?

İzmir Tarım Fuarı, 01-04 Şubat tarihleri arasıdan Fuar İzmir'de gerçekleşecek. 12 Hol ve 110 bin metrekare üzerinde kurulu alanda hizmet verecek olan İzmir Tarım Fuarı, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 19 – 22 Ocak 2017 tarihleri arasında 56 ülkeden 729 katılımcıyı 248 bin ziyaretçiyle buluşturan 12. Agroexpo, tarım sektörünün Türkiye’de ki en önemli buluşma noktası oldu.
13. Agroexpo, 1 – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında 850 firmayı 285 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir.