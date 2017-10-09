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    İzmir polisi her yerde bu sapığı arıyor

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 11:08 | Son Güncelleme:

    İzmir'de bir şahsın, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp çocuklara tacizde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan bu olayın ardından güvenlik kameralarından tespit edilen ve eşkali İzmir polisine dağıtılan şahıs, şimdi her yerde aranıyor.

    Edinilen bilgiye göre, okul çevrelerinde dolaşan ve kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtan bir kişi küçük çocukları taciz etmeye başladı. İddialara göre, tacizlerin yaşanması ve artan şikayetler üzerine harekete geçen İzmir polisi, hemen bir çalışma başlattı. Söz konusu bölgelerde güvenlik kameralarını takibi alan ekipler, verilen eşkal ve güvenlik kameralarından kişinin Erman A. olduğunu belirledi.

    Güvenlik kameralarında çocukla konuşmaya çalışıyor

    Polis, aranan ve çok sayıda sabıkasının olduğu ifade edilen kişinin bilgilerini de birimlere dağıttı. Öte yandan, Erman A.'nın bir apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yakalandığı belirtildi. Görüntülerde kişinin, kız çocuğuyla konuşmaya çalıştığı görülüyor. Küçük kız kendisinden kaçınca önce merdivenlerden çıkan kişi, ardından da geri dönerek kız çocuğunun peşinden gidiyor.

    Etiketler: çocuğa istismar , çocuk istismarı , izmir
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