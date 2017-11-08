İzmir, Londra Turizm Fuarı’nda

Fuara katılım sağlayan heyette İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası (İTO), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri yer aldı. Fuarda, Türkiye standının yanında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlatılan ortak İzmir standıyla dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine kentin tanıtımı yapıldı.

İzmir’in Akdeniz kimliğini ön plana çıkaran stant büyük beğeni topladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da ziyaret ettiği İzmir standı ilgi gördü.



İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, "WTM Londra Turizm Fuarı’na Türkiye standının yanında ayrı bir İzmir standıyla katılmış olmamız İzmir’e olan ilgiyi artırdı. İzmir’den fuara katılan tur operatörleri, seyahat acenteleri, otel yöneticileri, turizm profesyonelleri dünyanın 185 bölgesinden gelen ve Türkiye’ye ilgi duyan turizmcilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi için fırsat yaratan fuar İzmir’in uluslararası arenada tanıtımı için olanak sağladı. Bu yıl görüştüğümüz tur operatörleri İngiltere’den Türkiye’ye gelen rezervasyonlarda 2017’ye göre yüzde 50’nin üzerinde bir artış olduğunu söyledi. Bunun da memnuniyet verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi.



Her yıl toplam 50 bin aşkın turizm sektörü, devlet ve uluslararası basın temsilcisinin birbirleriyle bağlantı sağlamak, anlaşma yapmak ve sektördeki gelişmeleri keşfetmek amacıyla katıldığı WTM Londra Turizm Fuarı, bu sene 37. kez düzenlendi.