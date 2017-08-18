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İzmir Fuarı açıldı

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 22:22Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 22:22

BU yıl 86’ncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı. 27 Ağustos tarihine kadar açık kalacak fuar İzmir Kültürpark’ta düzenleniyor.

İzmir ile özdeşleşen ve Türkiye’nin ilk fuarı olan Enternasyonal Fuarı’na 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuara 400’den fazla yerli ve yabancı firma katılacak. Her yıl başka bir temayla düzenlenen 86’ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki ana teması ‘İnovasyon ve Enerji’, onur konuğu il ‘Muğla’, partner ülke ise ‘Rusya’ oldu. Partner ülke Rusya fuara 300 kişilik heyetle katıldı. Açılış töreninde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “İzmir fuarı boyunca yapacağımız görüşmelerle birlikte, partner ülke Rusya ile aramızdaki ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum” dedi.
Fuara katılan Rusya Enerji Bakanı Novak da, “İki ülke arasındaki ilişkiler bu fuarla ivme kazanacaktır” diye konuştu.

Etiketler: İzmir Enternasyonal Fuarı , gazetehaberleri , İzmir
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