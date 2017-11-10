İzmir Barosu, Atatürk'ü Selanik’te andı

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Baro Genel Sekreteri Av. İlke Erol, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Seyide Uludağ ve Av. H. Betül Harmanşah ile İzmir Barosu üyesi avukatların katıldığı ziyaret sırasında İzmir Barosu Başkanı Av. Özcan Selanik Başkonsolos Orhan Yalman Okan’a bir plaket sundu.

Burada konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özcan, “içinden geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini ve ileri görüşlülüğünü bir kez daha idrak ediyoruz” dedi. Baro Başkanı Av. Aydın Özcan sözlerine, “İzmir Barosu olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden aldığımız güçle onun işaret ettiği çağdaş, laik, demokratik hukuk devletine ulaşmak için üzerimize düşen sorumluluğu dün olduğu gibi yarın da yerine getirmeye hazırız. Bizler, Zübeyde annemizi emanet ettiği güzel İzmir'den gelen avukatlar olarak O’nun kurduğu Cumhuriyet'e, ilke ve devrimlerine bağlılığımızı bir kez daha bildirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Av. Aydın Özcan, Selanik’te ayrıca 11 Kasım 2017 günü İzmir Barosu, Selanik Barosu ve Filibe Barosu işbirliği ile çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete karşı ortak bir çalışma yapılacağı bilgisini verdi.





