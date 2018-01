İzmir atağa kalktı!

Hürriyet’in gayrimenkul sektörünü en iyiyi teşvik etmek ve sektörün sorunlarının çözümüne destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ‘Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 14’üncüsü İzmir için yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir’in önde gelen yatırımcılarının bir araya geldiği toplantıda şehrin dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Tarihi, konumu ile öne çıkan İzmir’in turizm ve sanayi de olduğu kadar gayrimenkul sektöründe de önemli bir adres haline geldiğine dikkat çeken katılımcılar kentsel dönüşüm hamlesi ve yeni markalı konut projeleriyle şehrin yeni bir çehreye kavuştuğunu söyledi. Türkiye gibi büyük bir ülke için tek bir lokomotif şehrin sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken katılımcılar İzmir’in potansiyeline dikkat çekerek, en büyük ikinci lokomotif şehrin İzmir olacağını söyledi.

HEDEF FAYDA SAĞLAMAK

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda açılış konuşması yapan Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, “Önümüzdeki yıl Hürriyet 70’inci yaşını kutlayacak. Yeni yaşımızda da beraber çalıştığımız sektörlere fayda yaratmaya devam edeceğiz. Gayrimenkul sektöründe en iyilerin seçildiği yarışma Sign of the City Awards’un dördüncüsünü 28 Kasım akşamı gerçekleştirdik. Şeffaf, uluslararası standartlarda bir iş yapmak için yola çıktık ve her geçen yıl ilginin artması bizleri oldukça mutlu etti. İnşaat ve gayrimenkul sektörü için yaptıklarımız yılda bir gece yaptığımız yarışma ile sınırlı değil. Aynı zamanda yıl boyunca gayrimenkul sektörünü için Gelişen Bölgeler Zirvesi’ni yapıyoruz. Bölgeleri, şehirleri konuşmak, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini gündeme getirmek öncelikli hedefimiz. 14’üncü Gelişen Bölgeler Zirvesi’nde de İzmir’de olmaktan mutluyuz” dedi.

YEŞİL VE SOSYAL ALAN VURGUSU

14’üncü Gelişen Bölgeler Zirvesi’nde konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ ise hızlı kentleşmenin getirdiği sorunlara dikkat çekti. Bilâ, “Kentleşme o kadar hızlı oldu ki yapılar sadece barınma ihtiyacına cevap vermek için yapıldı. Bu yapılar yapılırken de doğadan uzaklaştık, hatta insandan uzaklaştı. Gerçekten doğayı tahrip ettik ve sosyal ilişkilere zarar verdik. Doğal ekolojiyi ve toplumsal ekolojiyi bozduk. Bugün ise yeni yapılarda amaç sadece barınma değil, artık yaşam alanları yapılıyor. Hem yeşil alanların yaşam alanlarına taşınması, hem de insanların sosyalleşeceği alanlar yaratılması gerekiyor” dedi. İzmir’in yıldızının da her geçen gün parladığına vurgu yapan Fikret Bilâ, geçen yıl İstanbul’un İzmir’e 16 bin göç verdiğini dile getirdi.

HIZLI KENTLEŞME SORUNU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Avrupa’nın 250 yılda yaşadığı kırsaldan kente göçü Türkiye’nin 40 senede yaşadığını ve bunun sonunda gecekondu ve çarpık yapılaşma süreci doğduğunu dile getirdi. 2008 yılında yapılan planlama ile İzmir’de kentsel dönüşüm sürecine başladıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, “Dönüşümden kasıt yıkıp yeniden daha fazla yoğunlukta bina yapmak olmamalı. Sosyal donatı alanları yaratılmadan yapılan dönüşüm kentin gelişmesine katkı sağlamaz. 8 yıldır en doğru formül için çalışıyoruz. İstanbul’da yapılan hataları da süzgeçten geçirdik. İzmir’de yerinde ve uzlaşma usulü ile dönüşüm yapılıyor” dedi. En önemli hedeflerinin kenti kalkındırmak olduğunu dile getiren Aziz Kocaoğlu, yerelde kalkınma için kentsel dönüşümün dışında sanayi ve tarımda da büyüme ve çeşitlenme gerektiğini söyledi. Bugün Türkiye’nin 3 temel sorunu olduğunu belirten Kocaoğlu, “Sorunlarımız dış politika krizi, ekonominin belli sektörlerle ayakta kalmaya çalışması ve terör. Biz de belediye olarak planlarımızı ülkeden dünyadan bağımsız yapamayız. Bizim nitelikli göç alma hedefimiz var. İstihdam yaratmak zorundayız Kırsalın kalkınması projesine başladık. Belediyeler, kanunda yazan sorumlulukları dışında kentin kalkınmasından sorumludur. Her belediyenin yerelde kalkınma derdi olmalı. Bizi diğer belediyelerden farklı kılan nokta bu” dedi. Yaptıkları çalışmalar sonrası İzmir’de tarımın son 10 yılda Türkiye ortalamasından 2 kat fazla büyüdüğünü belirten Başkan Kocaoğlu, sanayide de önemli yol kat ettiklerini, ancak hizmet ve turizmden yeterli pay alamadıklarını ifade etti. 2005 yılında şehrin stratejik büyüme planını yaptıklarını ve her 5 yılda bir gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Kocaoğlu, “ Turizmde Alaçatı yoğunluğunu tarihi yarımadaya yaymak için çalışıp yeni alanlar ve teşvikler sağlıyoruz. 400 milyon lira harcadık ve fuar alanı yaptık. İzmir’de fuarcılık her yıl yüzde 30 büyüyor. İzmir’in tanıtımı turizm sektörünü de destekliyor. Bugün şehir merkezinde oteller yüzde 80-85 dolu. Bir de kongre merkezi projemiz var ancak engellerle uğraşıyoruz” dedi. Kocaoğlu, göreve geldiğinde 11 kilometre olan raylı sistemin bugün 165 kilometre olduğunu, planlanan projelerle 250 kilometreye ulaşacağını söyledi. Kültür sanatsız bir kalkınmanın da mümkün olmadığına vurgu yapan Kocaoğlu, opera, tiyatro ve kültür sanat merkezileri inşa ettiklerini kaydetti.