İzleyicilerin önünde öldü!

Güney Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Lungelo Thabete, yarışma öncesinde yaptığı ısınma hareketleri ters gidince korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. İzleyicileri canlandırmak ve ısınmak için yaptığı geriye salto atma hareketi sonrası başının üzerine düşen Thabete, hareketsiz kalarak kendisini izleyen insanların önünde can verdi.

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Gençler şampiyonu olan ve gelecek vadeden Thabete’nin hayranlarını yasa boğan trajik ölümü kamera görüntülerine de yansıdı.