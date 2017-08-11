MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>İzleyicilerin önünde öldü!

    İzleyicilerin önünde öldü!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 15:08Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 15:15

    Yarışmacı için ısınan vücut geliştiricisi Sifiso Lungelo Thabete, yaptığı ısınma hareket sonrasında boynunu kırarak izleyicilerin önünde can verdi.

    Güney Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Lungelo Thabete, yarışma öncesinde yaptığı ısınma hareketleri ters gidince korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. İzleyicileri canlandırmak ve ısınmak için yaptığı geriye salto atma hareketi sonrası başının üzerine düşen Thabete, hareketsiz kalarak kendisini izleyen insanların önünde can verdi.

    Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Gençler şampiyonu olan ve gelecek vadeden Thabete’nin hayranlarını yasa boğan trajik ölümü kamera görüntülerine de yansıdı.

    Etiketler: Güney Afrika , spor , ısınma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri