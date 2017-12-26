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    İzleyenler gözyaşlarını tutamadı! İtfaiye eri yorulunca polis memuru aldı ve...

    Cengiz ÇOBAN -DHA
    26.12.2017 - 15:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki bir çocuğu hayatta tutma mücadelesi yaşandı. Yangın saat 13.00 sıralarında İnönü Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede gecekonduyu kapladı.  Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

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    • 7 yaşındaki Emir için seferber oldular
    • 7 yaşındaki Emir için seferber oldular
    • 7 yaşındaki Emir için seferber oldular
    • 7 yaşındaki Emir için seferber oldular

    İtfaiye ekipleri,  içeride bir  çocuğun bulunduğunun  belirtilmesi üzerine oksijen maskesi takarak içeri girdi. Ekipler, anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir yandan küçük çocuğun hayat tutabilmek için büyük çaba sarfetti. Bir itfaiye eri, küçük çocuğun elini yüzünü yıkarken bir yandan da elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı.

     

    İzleyenler gözyaşlarını tutamadı İtfaiye eri yorulunca polis memuru aldı ve...

    KUCAKLARINDA AMBULANSA TAŞIDILAR

    Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin haber vermesine rağmen beklenen ambulans gelmedi. Bir çevre sakini, "Yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi" diye konuştu.

    Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Ancak bir türlü ambulans sokağa ulaşamadı. Bunun üzerine küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı.

    İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa doğru koşmaya başladı. Bu sırada polisi memurunun ayağı takılınca küçük çocukla birlikte yer düştü. Yerden kalkarak çocukla bir süre daha koşan polis memuru, ambulansa ulaşmayı başardı. 

    Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Soysuzlar'ın hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. 

    Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.  

    Etiketler: istanbul
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