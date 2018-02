İzlemeden geçmeyin

HAFTANIN PROGRAMI

Here and Now (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)

‘Six Feet Under’ın yaratıcısı Alan Ball’un yıllardır beklenen yeni dizisi. Yine bir aile draması. Anne, baba ve üçü Somali, Vietnam ve Kolombiya’dan evlat edinilmiş dört kardeş.

Digiturk 1 numaralı kanalda geleneksel Oscar yayını başladı. 4 Mart Pazar gecesi canlı olarak yayımlanacak 90’ıncı Oscar Ödül Töreni sonuna kadar izlenebilecek olan kanalda bu yılın aday filmlerinden, geçen yılın kazananlarından, Oscar’lı klasiklerden seçmeler bulunuyor.

HAFTANIN SEÇKİSİ

Macera programı: Survivor All Star (tv8, cumartesi, 20.00)

Talk show: Tolgshow (Elçin Sangu konuk) (Fox, cumartesi, 23.30)

Yeni sezon: Homeland, 7. sezon (Foxcrime, pazartesi, 08.15 ve 20.30)

Sağlık dizisi: Ağır Ailem (Bütün üyeleri obez ailenin zayıflama öyküsü) (TLC, çarşamba, 22.45)

Belgesel dizi: First Team: Juventus, ilk üç bölüm (Netflix, cuma)