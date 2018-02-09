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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>İzlemeden geçmeyin

    İzlemeden geçmeyin

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Elçin Yahşi öneriyor

    İzlemeden geçmeyinHAFTANIN PROGRAMI
    Here and Now (beIN Series Drama, pazartesi, 22.00)
    ‘Six Feet Under’ın yaratıcısı Alan Ball’un yıllardır beklenen yeni dizisi. Yine bir aile draması. Anne, baba ve üçü Somali, Vietnam ve Kolombiya’dan evlat edinilmiş dört kardeş.

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    Digiturk 1 numaralı kanalda geleneksel Oscar yayını başladı. 4 Mart Pazar gecesi canlı olarak yayımlanacak 90’ıncı Oscar Ödül Töreni sonuna kadar izlenebilecek olan kanalda bu yılın aday filmlerinden, geçen yılın kazananlarından, Oscar’lı klasiklerden seçmeler bulunuyor.

    HAFTANIN SEÇKİSİ
    Macera programı: Survivor All Star (tv8, cumartesi, 20.00)
    Talk show: Tolgshow (Elçin Sangu konuk) (Fox, cumartesi, 23.30)
    Yeni sezon: Homeland, 7. sezon (Foxcrime, pazartesi, 08.15 ve 20.30)
    Sağlık dizisi: Ağır Ailem (Bütün üyeleri obez ailenin zayıflama öyküsü) (TLC, çarşamba, 22.45)
    Belgesel dizi: First Team: Juventus, ilk üç bölüm (Netflix, cuma)

    Etiketler: Here and Now , Televizyon , Survivor All Star
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