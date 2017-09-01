İzlemeden geçmeyin

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Antoloji dizisi ‘American Horror Story’, yedinci sezonu ‘Cult’ ile ekrana dönüyor. Her sezon farklı karakterlerle yeni bir mekânda, yeni bir temayla izleyici karşısına çıkan ‘AHS’, geçen sezon temasını yayına kadar büyük bir sır gibi saklamıştı. Bu yıl öyle olmadı, dizinin yaratıcısı Ryan Murphy, ‘Cult’ın hareket noktasının Clinton-Trump mücadelesiyle geçen 2016’daki ABD seçimleri olduğunu, olayların da Michigan’da geçtiğini açıkladı. Murphy, bu sezonun Trump iktidarından sonra ikiye bölünmüş Amerikan toplumunda ‘sesini duyuramayan, yönetimin umurunda olmayan ve yaşamlarından endişe eden kesime’ odaklanacağını da belirtti. Oyuncular arasında Lena Dunham, Billy Eichner gibi yeni isimler de var. ‘AHS’ korku antolojisinin, önceki sezonların aksine doğaüstü unsurları barındırmayan ‘Cult’ bölümü, bakalım nasıl ilerleyecek? Gerçek hayatın her türlü kurgudan daha çarpıcı olduğunu düşünürsek, belki de en korkunç sezonla karşı karşıyayızdır.

(FX, çarşamba, 23.30)

HAFTANIN PROGRAMI - Dalida (MovieSmart Fest, cumartesi, 21.45)

Albümleri 130 milyondan fazla satılan, birçok şarkısının ‘aranjmanını’ dilimizde de dinlediğimiz, güzel, akıllı, başarılı ve her daim hüzünlü Dalida’nın, bol şarkılı gerçek yaşam hikâyesi.

HAFTANIN SEÇKİSİ

Yerli Film: Arama Motoru (TRT1, cumartesi, 00.00)

Macera: Extreme Türkiye Yap Bakalım (TRT Belgesel, pazartesi, 13.00)

Yeni program: Balçiçek İlter’le Olay Yeri (Star, pazartesi, 16.00)

Yeni dizi: Seven Ne Yapmaz (atv, çarşamba, 20.00)

Dizi: Bojack Horseman, dördüncü ve yeni sezon (Netflix, cuma)

Hakan Çalhanoğlu

Bu da futbol bayramı!

2018 Dünya Kupası eleme maçları, futbolseverler için ikinci bir bayrama neden olacak. Bugün Türkiye, Ukrayna deplasmanında önemli bir virajı dönmeye çalışırken grubun diğer randevusunda Finlandiya, İzlanda’yla oynayacak. Millilerin maçı 21.45’te TV 8’de, Finlilerle Vikinglerin mücadelesi ise 19.00’da TV 8.5’tan naklen yayımlanacak. Ayrıca gruptaki diğer maç olan Hırvatistan-Kosova karşılaşması da 21.45’te TV 8.5’ta. Yarının mönüsünde ise Hollanda-Bulgaristan, Macaristan-Portekiz ve Yunanistan-Belçika maçları var; bu mücadelelerden ilki saat 19.00, ikincisi 21.45, sonuncusu da 23.30’dan itibaren TV 8.5’ta yayımlanacak.