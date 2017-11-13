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    İzleme örgütü: "ABD öncülüğündeki koalisyon en az 6 bin sivili öldürdü"

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

    İzleme örgütü Airwars’un raporuna göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye ve Irak’ta 2 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere en az 6 bin ile 9 bin arasında sivili öldürdü.

    Airwars adlı izleme örgütünün raporuna göre, Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ağır silah ve hava saldırılarında en az 6 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

    İzleme örgütü, 8 Ağustos 2014'ten 31 Ekim 2017 tarihine kadar Koalisyon güçleri kaynaklı 2 bin 341 olayda 16 bin ila 24 bin arasında sivil kaybı olduğu yönünde yerel kaynaklı iddialar bulunduğuna ancak bölgede bilgileri doğrulamanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, saldırılardan bazılarının Koalisyon tarafından kabul edildiğini anımsatan izleme örgütü, sivil kayıplarıyla ilgili bilgileri toplayabilmek amacıyla, birden fazla güvenilir kaynaktan doğrulanabilirlik; ilgili tarihlerde bölgede Koalisyon güçlerinin saldırı olup olmadığını tespit etmeye çalışmak, görüntülü kanıtlar başta olmak üzere bir dizi yöntem kullanıyor.

    KOALİSYON YALNIZCA 186 SALDIRIYI KABUL ETTİ

    Rapora göre ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri son üç yılda, sivil ölümüyle sonuçlanan 2 bin 341 saldırıdan yalnızca 706 sivil kaybına neden olduğunu söylediği 186 saldırıyı kabul etti.

     

    Etiketler: son dakika
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