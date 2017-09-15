İzlanda'da pedofili skandalı hükümeti çökertti

Bu gelişme Benediktsson'un babası Benedikt Sveinsson'un hüküm giymiş bir pedofilin isminin aklanması için bir referans mektubu yazdığının ortaya çıkmasından sonra yaşandı. Hjalti Sigurjón Hauksson üvey kızına 12 yıl boyunca her gün tecavüz etmekle suçlanmış ve mahkûm olmuştu.

BAŞBAKANIN BABASINDAN REFERANS MEKTUBU

İzlanda hükümeti Başbakanın babasının yazdığı mektubu örtbas etmek ve mektubu kaleme alanın ismini açıklamayı reddetmekle suçlanıyor.

Başbakan Benediktsson'ın babasının mektup gönderdiğini Temmuz ayında öğrendiği de ortaya çıktı.

İzlanda yasalarına göre hükümlüler "onurlarının iade edilme" şansına sahip. Bunun için referans mektupları gerekiyor. Sonunda hükümlünün sabıka kaydı siliniyor ve yeniden iş hayatına dönmesine olanak sağlanıyor. Başbakan Benediktsson'un babasının gizlice Hauksson'a destek vermesi İzlanda halkı arasında büyük öfkeye yol açtı.