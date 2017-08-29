İzinciyi soyan gerçek polis miydi?

ALMANYA’nın Donauwörth kentinde yaşayan İlker Mehmet Yılmaz (47), eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türkiye’ye tatile gitti. İzni az olduğu için eşi ve çocuklarını Türkiye’de bırakan Yılmaz, Almanya’ya dönmek için otomobiliyle yola çıktı. Sırbistan’a kadar sorun yaşamadan gelen Yılmaz, burada başından geçenleri şöyle anlattı:

“Türkiye’de Hamzabeyli sınır kapısından çıkış yaptım. Sırbistan’da otoyol gişelerinin önünde kart çekerken, polis üniformalı bir kişi arabamın önüne geçerek beni durdurdu. Benden pasaportumu istedi. Belgrad’a kadar kendisini arabaya almamı istedi. Ben de aldım.”

TABANCASINI ÇIKARDI

“Biraz gittikten sonra tabancasını kucağına koyunca, şüphelendim ve arabadan indirmek istedim. Ama bir türlü indiremedim. Devamlı cep telefonuyla konuşuyordu. Sırp plakalı sivil bir aracın bizi takip ettiğini fark ettim. Benzin istasyonuna girip yardım almak istedim. Ama bir şey de söyleyemedim. Çünkü yanımdaki polis üniformalıydı. Beni anayoldan çıkarmak isteyince, niyetini anladım. Yol kenarına çekip arabadan inmesini istedim. Beni yumrukladı. Cebimde 450 euro vardı. Canımı kurtarmak için parayı verdim. Arabama binip hızla oradan kaçtım. Canımı zor kurtardım.”