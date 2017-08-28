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    İzinci kadın intihar mı etti, öldürüldü mü?

    Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA
    28 Ağustos 2017 - 12:27Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 12:27

    Avusturya’da yaşayan Hatice Çelebi (34), kardeşinin düğünü için gittiği Aydın’ın Efeler İlçesi’neki, baba evinde kafasından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

    OLAY İmamköy Mahallesi Kaplıca Mevkii’ndeki bir evde meydana geldi. Avusturya’da bir fabrikada çalışan eşi Ali Çelebi ve üç çocuğuyla birlikte erkek kardeşinin düğünü için Aydın’a giden Hatice Çelebi, İmamköy’deki baba ocağında başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
    Eve giden jandarma ekipleri tarafından Çelebi’nin cesedinin yanında bulunan pompalı tüfek incelemeye alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelebi’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından intihar ettiği sanılan Çelebi’nin cenazesi, Aydın İmamköy’de toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Avusturya , Hatice Çelebi , Aydın
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