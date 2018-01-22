İZİKAD’dan girişimci kadınlara özel ödül

İZİKAD tarafından kadının iş dünyasındaki yerini güçlendirmek için bu yıl ilk kez Girişimcilik Gecesi Ödülleri verilecek. Bunun öncesinde değerlendirme toplantısı, İZİKAD dernek merkezinde gerçekleştirildi. İzmir’in yakından tanıdığı iş kadınları Aysel Öztezel, Ayçe Bükülmeyen, Candan Çorbacıoğlu, Dilek Gappi, Gülfem Yorgancılar Perçin, Meltem Kolday ve Zeynep Gürel’in yer aldığı jüri heyetinin toplantısına, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter de katıldı. İZİKAD olarak kadının iş hayatındaki yerini kuvvetlendirmeye yönelik pek çok proje yürüttüklerini söyleyen Huriye Serter, “Kadınlarımızı cesaretlendireceğiz” dedi.