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    İyiye doğru dönüş var

    ANKARA
    19.10.2017 - 22:30 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal’ın yaşamsal bulgularının iyi olduğunu belirterek, “Nörolojik bulgularında iyiye doğru dönüş var” dedi. Deniz Baykal’ın İbn-i Sina Hastanesi’ne gelişi itibarıyla 72 saatin dolduğunu ifade eden İbiş, bu saatlerin çok önemli ve kritik olduğunu anımsattı. İbiş, “Ancak son 24 saattir, aslında dünkü (önceki gün) açıklamamızda da ipuçlarını vermiştik, bu bulgularda herhangi bir ilerleme olmadığını, tam tersine bir gerileme olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

    TOMOGRAFİ BİLGİLERİ İYİ

    Bu sonucun, hekimlerin zamanında yaptığı cerrahi ve tıbbi müdahalelerle elde edildiğine dikkat çeken İbiş, şöyle devam etti: “Durum ciddiyetini yine koruyor ancak şunu özellikle belirteyim ki, kötüye gidiş yok. Yaşamsal bulguları Deniz Bey’in iyi, hepsi kontrol altında. Nörolojik bulgularında iyiye doğru bir dönüş var. Düne (önceki gün) göre kıyaslayacak olursak daha iyi durumda. Tomografi bulguları daha iyi durumda. Bunlar da bizim umudumuzu yükselten, bizi sevindiren bulgular. Yine cihazlı solunum desteği ve beynin korunma tedavisi uygulaması da devam ediyor.”

    UYUTMAYA DEVAM

    Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İbiş, uyandırılma sürecinde iletişim kurulup kurulmadığının sorulması üzerine, “Nörolojik muayeneleri görebilmek için uyandırılıyor. Nörolojik bulgular ancak uyandırıldığı zaman görülebiliyor. Uyandırıldıktan sonra hareket kabiliyetine ilişkin de muayene yapılıyor. Beynin kendisini koruyabilmesi için uyutulma işlemi çok önemli, bu devam ediyor ve devam edecek” dedi.

    KEMİK KORUMA ALTINDA

    İbiş, Baykal’a gerektiğinde tetkik ve müdahale yapılacağını ancak bir değişiklik olmazsa bir kez daha tomografi çekilmesinin planlanmadığını vurguladı. “Bundan sonraki kritik eşik uyandırılma aşaması mıdır?” sorusuna İbiş, “Kritik eşik diye bir kavram kullanamam. Çünkü, bizim bütün amacımız, iyileşme bulgularını maksimum düzeyde görebilmektir. Onu da süreç içerisinde görebiliriz. Onun için biz gün ve saat veremeyiz, hep beraber takip edeceğiz” yanıtını verdi. 

    KILIÇDAROĞLU: DUALARIMIZ DENİZ BEY’LE

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Konfederasyonu Ziyareti’nin ardından Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Deniz Bey’in sağlık durumuyla ilgili bilgilendiriliyoruz hastane tarafından. Düne (Önceki gün) göre iyiye gidiş var. Bütün dualarımız Deniz Bey’le birlikte. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve parlamentodaki görevine dönmüş olur” dedi.

    BAYKAL’A ZİYARETÇİ AKINI

    GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Deniz Baykal
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