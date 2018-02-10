‘İyilik’ İzmir’e yayıldı

İzmir’de gönüllüler iyilik yapmak için çalışıyor. ‘İzmir’de iyilik var’ temasıyla 103 derneği ve belediyeleri iyilik için araya bir getiren Yaşar Üniversitesi’nin gönüllü takımı, yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kampüste toplanan malzemeler, çeşitli derneklerle iş birliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

TÜM ÖĞRENCİLER SOSYAL SORUMLULUK DERSİ ALIYOR

Bu üniversitede okuyan her öğrenci sembolik olarak bir krediye denk gelen sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamıyor. Öğrenciler, bu ders kapsamında, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal girişimcilik’ eğitimi alıyor. Eğitimleri tamamlayanlar, gerçekleştirmeyi planladıkları proje fikirlerini bireysel ya da grup olarak hayata geçiriyor. Geçen dönem 980 öğrencinin başarıyla tamamladığı sosyal sorumluluk dersinde, her bir kişi en az 8 saatlik çalışma yaptı ve toplam 7 bin 840 saatlik gönüllü çalışması gerçekleştirildi.



AKADEMİSYENLERDEN DESTEK

Aynı dönemde sivil toplum kuruluşları, dernekler, yerel yönetimler, hastaneler, huzurevleri, öğrenci toplulukları ve okulların da içinde olduğu toplam 52 kuruma ulaşıldı. Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle 103 kurumla işbirliği yapılarak 3 binin üzerinde katılımla ‘İzmir’de İyilik Var’ etkinliği de gerçekleştirildi. Çalışanlar ve akademisyenler de ‘Kampüste iyilik var’ sloganıyla oluşturdukları gönüllü takımıyla öğrencilere çalışmalarında destek oldu.

AMAÇ İYİLİK HALKASINI BÜYÜTMEK

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, şu bilgileri veriyor:

“Yıl boyunca birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını çevremize ve tüm İzmir’e yaymak, etrafımızdaki iyilik halkasını büyütmek için çalışıyoruz. 2 yıldır, Dünya Gönüllüler Günü’nde İzmir’de İyilik Var projesini hayata geçiriyoruz. Bir gün değil her gün iyilik yapmak için kampüsün çeşitli yerlerine iyilik kutuları yerleştirdik. Herkes buraya belirlenen ihtiyaçlara göre giyecekten, kırtasiyeye kadar birçok şeyi getiriyor. Bu yılın ilk aylarında da hasta yakınlarına, köylerdeki çocuklara çeşitli hediyeler vererek, ihtiyacı olan okullar için kitap toplayarak çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra da iş birlikleri ile iyilik çemberini genişletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”