İyilik için yarıştılar!

Türkiye’de düzenlenen en yüksek katılımlı ve aynı zamanda Ege Sahillerinde gerçekleşen ilk Gran Fondo bisiklet yarışı olarak kayıtlara geçen “Veloturk Gran Fondo Çeşme” by New Balance & SuperSteps" yarışına, aralarında paralimpik sporcuların yer aldığı yerli, yabancı 86 kadın, 751 erkek bisikletçi pedal çevirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Muhitin Dalgıç tarafından verilen start ile Çeşme Kalesi önünden başlayan mücadele boyunca bisikletliler Alaçatı, Ilıca gibi bölgenin turistik çekim merkezlerinden geçen ve Çeşme yarımadasını dolaşan Ege Denizi manzaralı bir parkurda pedal çevirdi.

Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran kısa parkurda yarışmacılar arasında yer alarak etkinliğe pedal çevirerek de destek verdi. Çeşme şehir merkezinde son bulan mücadele sonunda 440 erkek 31 kadın sporcunun yarıştığı, 1320 m toplam tırmanış içeren 100 km’lik uzun parkuru genel klasmanda ilk üç sırada tamamlayan sporcular sırasıyla Agit Salman, Gökhan Uzuntaş, Murat Kör oldu.

630 m toplam tırmanış içeren 47 km uzunluğundaki kısa parkurda ise 312 erkek 54 kadın yarışırken genel klasmanda ilk üç sırada Aristeidis Stavrianos, Numan Koçak, Tarık Gül yer aldı. Çeşme meydanında yapılan törende her iki parkurda 10 ayrı kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Ödül töreninde 100 km uzunluğundaki parkuru 04 saat 42 dk’da tamamlayan paralimpik bisiklet sporcusu Abdulkadir Özoğul ile Tandem kategorisinde dereceye giren takımlara özel ödülleri verildi.

Tüm gelirleri Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet ulaştırmak için oluşturulan fona aktarılan etkinlik Veloturk tarafından Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliği ve destekleri ile Argeus Travel & Events’in organizasyonunda gerçekleşti. Sarper Günsal, Arda Türkmen, Okan Can Yantır, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı tarafından kurulan Veloturk Takımı, güçlü sponsorların desteği ile amatör bisikletçileri Türkiye’nin farklı bölgelerinde yol bisikleti yarışlarında buluşturmaya, bu sayede binlerce çocuğun bisiklete kavuşmasına aracı olmaya devam ediyor.