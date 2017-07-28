İyilik İçin Sanat Derneği genç sanatçılar yararına düzenlediği 4’üncü sergisini açtı

İyilik için Sanat Derneği, İstanbul’daki ilk sanat oteli olan The Sofa Oteli’nin çatı katında bulunan Frankie İstanbul’un mekanını sanatla buluştururken, genç sanatçıların eğitimine finansal destek sağlamak amacıyla düzenlediği dördüncü sergisini açtı.

İyilik için Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ev sahipliğinde gerçekleşen sergiye Kaya Demirer, İlkem Öztürk, Bubi-Ayşe Hayon, Ahmet Yeşil, Cahide Erel, Esra Meral Demircan, Dilek Yalçın, Fatma Zeynep Çilek, ve Seydi Murat Koç gibi çok sayıda sanatçı ve sanatsever davetli olarak katıldı.

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak, genç sanatçıların eğitimini desteklemek, uluslararası platformlarda Türkiye’nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla hiçbir maddi menfaat beklentisi olmayan sanata gönül vermiş kadınların öncülüğünde kurulan İyilik için Sanat Derneği, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla iş birliğine doludizgin devam ediyor.

İyilik için Sanat Derneği iş birliği kapsamında düzenlenen Kadir Akyol’un “İmgenin Refleksi” isimli sergisinde popüler kültürün ve geleneksel yaşantının, popüler olanın ve modern resmin, lirizmin ve ironinin unsurları dinamik bir uyum içinde yan yana geliyor.

Karayip Korsanları’nın Jack Sparrow’u, Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı, Avatar, Kara Şövalye Filminin Batman Joker’i, Kuzuların Sessizliğinde Hannibal Lecter karakteriyle izlediğimiz Anthony Hopkins, Léon olarak Natalie Portman, Game of Thrones’dan Daenerys Targaryen, Khal Drogo ‘Emilia Clarke’ Marilyn Monroe, ve Scarlett Johansson, Kadir Akyol’un kendine has fırça darbeleri, coşkulu renkleri ve kompozisyon kurgusuyla görsel bir şölen sunuyor.







Sanat tarihinde portre geleneğinin mirasını, olağanüstü zenginlikte bir kaynak olarak kullanan ressam Kadir Akyol’un, “İmgenin Refleksi” isimli 13. kişisel resim sergisi, 25 Temmuz – 4 Eylül 2017 tarihleri arasında Frankie İstanbul’da sanatseverler tarafından izlenebilecek.