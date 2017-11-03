İyilik için koşun

Gezi protestolarında darp edilerek 19 yaşında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından kurulan ve gençlere burs sağlayan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), sizleri İstanbul 39. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılmaya çağırıyor.
Yapmanız gereken 11 Kasım’daki organizasyonda koşmak ve yakınlarınızın bu çabayı ALİKEV’e bağış yaparak desteklemesini sağlamak. Vakfın sitesinde, 2016’da ALİKEV’e yapılan tüm bağışların yüzde 55’inin İstanbul Maratonu’yla geldiği bilgisi var.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.