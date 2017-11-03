Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>İyilik için koşun

    İyilik için koşun

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 15:47 | Son Güncelleme:

    Gezi protestolarında darp edilerek 19 yaşında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından kurulan ve gençlere burs sağlayan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), sizleri İstanbul 39. Vodafone İstanbul Maratonu’na katılmaya çağırıyor.

    Yapmanız gereken 11 Kasım’daki organizasyonda koşmak ve yakınlarınızın bu çabayı ALİKEV’e bağış yaparak desteklemesini sağlamak. Vakfın sitesinde, 2016’da ALİKEV’e yapılan tüm bağışların yüzde 55’inin İstanbul Maratonu’yla geldiği bilgisi var.

    Etiketler: ali ismail korkmaz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri