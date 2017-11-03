İyilik için koşun

Yapmanız gereken 11 Kasım’daki organizasyonda koşmak ve yakınlarınızın bu çabayı ALİKEV’e bağış yaparak desteklemesini sağlamak. Vakfın sitesinde, 2016’da ALİKEV’e yapılan tüm bağışların yüzde 55’inin İstanbul Maratonu’yla geldiği bilgisi var.