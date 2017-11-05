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    İyilik elçileri Türkiye’de

    Fevzi KIZILKOYUN / ANTALYA
    05.11.2017 - 21:25 | Son Güncelleme:

    Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2. Dünya Savaşından sonra en büyük insanlık göçü yaşandığını belirterek, “65 milyon insan silah zoruyla, 230 milyon insan ise değişik nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. 150 milyon yardıma muhtaç insan var” dedi.

    6 GÜN SÜRECEK

    Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 1969 yılında İstanbul’daki toplantının ardından 48 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’nin ev sahipliğiyle yapılıyor. Antalya’da başlayan 189 ülkeden bin 600 kişi katılımıyla başlayan toplantıların ana gündem maddesi ise “İnsanlığın Gücü” oldu. 11 Kasım tarihinde sona erecek toplantılarda Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun yeni başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa olmak üzere 4 bölgenin yönetimleri için de seçimleri de yapılacak. Genel Kurulda, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu’nun Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı için yarışıyor.

    İyilik elçileri Türkiye’de

    İNSANLIK GÖÇÜ

    Genel Kurul öncesi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktör Yardımcısı Balthasar Staehelin basın toplantısı düzenledi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ikinci dünya savaşının ardından en büyük insanlık göçünün yaşandığı belirterek, “Böyle bir dünyada sesimizi daha da yükseltip, etkinliğimiz daha da artırmamız gerekir. insani yardım sektörün bu anlamda aldığı payın büyütülmesi gerekiyor. İnsanlığı temsil ediyoruz, insanlığın acısını dindirmek için varız” dedi.

    İyilik elçileri Türkiye’de

    17 MİLYON GÖNÜLLÜ

    IFRC Genel Sekreteri Elhadj As Sy ise Türkiye’ye sığınmacı, göçmen ve mültecilere yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, “Hiçbir Kızılay Kızılhaç hareketi gönüllü olmadan faaliyet gösteremez. Toplamda 17 milyon gönüllüden bahsediyoruz. Her zamankinden daha global bir dünyada, sınırların anlamının kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. En yüksek sayıda göçmenle karşı karşıyayız, Türkiye de milyonlarcasına ev sahipliği yapmakta” diye konuştu.

    NÜKLEER SALDIRI UYARISI

    ICRC Genel Direktör Yardımcısı Balthasar Staehelin, “Şu anda bize çok da uzak olmayan yerlerde Suriye, Irak, Yemen’de savaşlardan muzdarip insanlar var. Hastanelere saldırılıyor, okullar bombalanıyor, uluslararası hukuk ihlal ediliyor. Hem devlet hem devlet dışı grupların uluslararası insancıl hukuka uymadıklarını görüyoruz, bu çok yanlış. Savaş dışında olanlar insani bir muamele görmelidir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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