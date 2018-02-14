Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İyileştirmeler gündemimizde

    İyileştirmeler gündemimizde

    ANKARA
    14.02.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Musa Özalkan’ın emekli ikramiyesine haciz başlatan avukatın baronun yapacağı incelemeye göre meslekten çıkarılabileceğini söyledi.

    Gül, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın, “Şehitlerin borcunun devlet tarafından karşılanmasına ilişkin” verdiği yasa teklifinin anımsatılması üzerine şöyle konuştu: “Elbette bu konularla ilgili, uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları da dikkate almak üzere, her türlü iyileştirmeler hükümetimizin gündeminde. Hükümetimizin şehitlerimize, şehit yakınlarına, gazilere verdiği her türlü destek ortadadır ama bunlar sınırlı da değildir. Bu konuda ne verilse ne yapılsa azdır. Çünkü bu ülkenin tapusu şehitlerimizin emaneti ile bizlere gelmiştir. Bu konuda da her zaman çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , bakan , Abdulhamit Gül , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri