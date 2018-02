İyileştirmeler gündemimizde

Gül, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın, “Şehitlerin borcunun devlet tarafından karşılanmasına ilişkin” verdiği yasa teklifinin anımsatılması üzerine şöyle konuştu: “Elbette bu konularla ilgili, uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları da dikkate almak üzere, her türlü iyileştirmeler hükümetimizin gündeminde. Hükümetimizin şehitlerimize, şehit yakınlarına, gazilere verdiği her türlü destek ortadadır ama bunlar sınırlı da değildir. Bu konuda ne verilse ne yapılsa azdır. Çünkü bu ülkenin tapusu şehitlerimizin emaneti ile bizlere gelmiştir. Bu konuda da her zaman çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.”