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    İyice azıttılar!.. Otobüsü durdurup levyelerle saldırdılar

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Şehir eşkıyaları yol verme yüzünden tartıştıkları belediye otobüsünün önünü kesip levyeyle saldırdı. Yolcuların korkulu dolu bakışları arasında otobüsün camlarını kıran, saldırganlar kapıdan içeri girmeye çalıştı. Otobüs şoförünün , eşkıyaların otobüs içine girmesini engellediği dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Ataşehir'de seyir halinde giden belediye otobüsüne, bir nakliye kamyonu sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sinirini alamayan kamyon şoförü ardından aracını otobüsün önüne kırarak, aracından indi.

    Şehir eşkıyası iner inmez kamyonun kasasının kapısını açarak levye aldı. Şoför ve yanındaki iki kişi otobüs şoförüne bağırmaya başladı. Bu sırada kamyon şoförü elindeki levye ile otobüsün ön camına vurmaya başladı.

    İyice azıttılar.. Otobüsü durdurup levyelerle saldırdılar

    Yolcular ise şehir eşkıyasına otobüs içinde tepki gösterdi. Kamyon şoförü tüm tepkilere rağmen hızını alamayarak otobüsün kapısına vurmaya başladı. Camı kıran şehir eşkıyası kapıdan içeri girmeye çalışınca, belediye otobüsü şoförü şahsı engelledi. Bu sırada otobüsteki vatandaşlar olan biteni korku dolu gözlerle izledi. Şehir eşkıyalarının yaşattığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde kamyon şoförü otobüsün önüne kırıyor. Ardından şehir magandası aracından inerek kamyon kasasını açıyor. İçeriden levyeyi alan maganda otobüse saldırıyor. Bu sırada kamyon kasasından bir kişi daha inerek magandalar üç kişi oluyor. Şahıs ilk önce otobüsün ön camına vurmaya başlıyor.Bu sırada yolculardan bir kadın saldırgana tepki gösteriyor. Ardından levyeli eşkıya otobüsün kapısına vurarak camını kırıyor. Şahıs içeri girmeye çalışırken, belediye otobüsü şoförü şahsı engelliyor. Ardından saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

    Etiketler: otobüs , şehir eşkıyası , istanbul
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