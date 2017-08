İyi şarkı beklemez

* Sinan Bey, daha “Söyle” albümünüzün satışları devam ederken yeni bir single çıkardınız. “Aç Aç” adlı o şarkıdaki partneriniz de Ezo. Neden böyle bir adım attınız? Aceleniz neydi?

- Sinan Ceceli: Şöyle bir mottom var: İyi şarkı bekletilmeye gelmez. İşlerimi bu şekilde yürütmeyi seçtiğim için de şarkıya uygun bir ses arıyordum. Ezo’yla bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Şarkıyı dinlediği zaman çok beğendiğini söyledi. Hemen bir deneme kaydı yaptık. Sonuca bakınca şarkının solistini seçtiğini gördüm. Dolayısıyla şarkıyı daha fazla bekletmenin bir anlamı yoktu. Hızlı bir şekilde kayıtları tamamlayıp neticeye ulaştık.



* Ezo Hanım, siz şarkıyı ilk duyduğunuzda neler hissettiniz?

- Ezo: Öncelikle şunu söyleyeyim, Sinan’la ilk tanıştığımda enerjisini çok sevdim. Bu işlerde enerji önemli. İşimiz duygu temelli olduğu için birbirimizi karşılıklı anlamamız gerekiyor, biz işte bunu sağladık. Şarkıyı ilk dinlediğimde çok heyecanlandım. Saba makamı çok zor bir makamdır. Ama kusursuz şekilde icra edilmişti, sadece solistini bekliyordu. O da bana kısmet olduğu için elbette mutluyum.



* Sektör bazı noktalarda açmaza giriyor. Dijitalleşmenin avantajları da, dezavantajları da var. Artık albümlerden para kazanılamaz durumda, daha çok sahnelerden para kazanılıyor. Bir araya gelmeniz aynı zamanda ticari bir strateji olabilir mi?

- Sinan Ceceli: Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada, albüm satışları ve bunlardan gelen gelirler kimi zaman sanatçıların ikinci klibi bile çekmesine yetmeyecek kadar az oluyor. Bu yüzden de sahnenin önemi arttı. Her işte olduğu gibi burada da birlikten kuvvet doğuyor. Tamamen ticari endeksli olmamakla birlikte bu da yadsınamaz bir gerçek tabii.





EZO’NUN SÖZÜ SENETTİR



* Peki siz bundan nasıl bir dönüş bekliyorsunuz?

- Ezo: Aslında bu spontane gelişmiş bir işti. Biz iyi anlaştık, şarkıyı en iyi şekilde icra ederek dinleyicilere sunmaya çalıştık. Bu işbirliğini sahneye de taşımak

niyetindeyiz. Yavaş yavaş o yola doğru ilerliyoruz. Bizi sahnede beraber çok görecekler.



* Sinan Bey sizin için ne ifade ediyor? Nasıl biri size göre?

- Ezo: Sinan çok disiplinli, işini çok seven biri. Ben de o konuda hassasım. Rus okulunda okudum, orada disiplin olmazsa olmazdı. Her şey saati saatineydi.

Bunun yanı sıra Sinan çok iyi kalpli. Onu sadece 3 aydır tanıyorum ama bu süreçte sürekli beraber olduğumuz için birbirimizi çözmeye başladık. Olumsuz özellikleri de var elbette, her insan gibi... Örneğin çok sabırsız ve sinirli.



* Gerçekten sinirli misiniz o kadar?

- Sinan Ceceli: Herkes kadar. Gün içinde yaşadığımız şeyler hepimizi strese sokuyor. Bu sinir olarak kimi zaman açığa çıkıyor, kimi zaman çıkmıyor. Ezo da o stresin açığa çıktığı zamanlara denk geliyor bazen. Hiçbir şeyi de unutmaz (gülüyor).



* Peki ya sizin gözünüzde Ezo nasıl biri Sinan Bey?

- Sinan Ceceli: Ezo da benim dikkat ettiğim konulara hassasiyet gösteren biri. Dakik olması, verdiği sözleri tutması... Ne yazık ki bugün böyle şeylerin kıymeti yok. Aslında bu özelliklerin herkeste olması gerek. Sözünde duran adam bulmak zor. Ezo’nun sözü ise senettir.



* Peki hiç negatif yönleri yok mu?

- Sinan Ceceli: Aslında bana çok zor bir şey sordunuz. Sebebi, onun hakkında kötü bir şey konuşmamak değil. Çünkü gerçekten düşündüğüm zaman bulamıyorum. 3 aydır yaptığımız her işte bir uyum yakaladık, sıkıntı çekmedik. Negatif bir şey gerçekten söyleyemem.





ABİM BÖYLE MUTLU OLACAĞINI DÜŞÜNDÜ

* Mustafa Ceceli, çok konuşulan bir magazin olayıyla gündemdeydi. Bir boşanma, üzerine hemen bir evlilik... Konu çok konuşuldu, tartışıldı, eleştirildi. Siz ne düşünüyorsunuz?

- Sinan Ceceli: Her boşanma vakasında olduğu gibi, haklarında hayırlısının olmasını temenni edebilirim. Bu sadece kendisi için geçerli değil. Her iki taraf için de... Bunlar, herkesin yaşayabileceği hadiseler. Gündemde biraz fazla kaldığını ve abartıldığını da düşünüyorum aslına bakarsanız. Herkes kendi mutluluğu için adım atar. O da böyle mutlu olacağını düşündü. Allah mesut etsin.



SİNAN OLDUĞUMU KANITLAMAK İÇİN KİMLİĞİMİ GÖSTERDİM

* Sizi daha önce hiç izlememiş biri için sahnenizi tarif eder misiniz? İnsanlar sizi niçin izlemeye gelsin?

- Ezo: Ben eğlenceli, komik biriyim. Bu sahnede daha da belirgin hale geliyor çünkü oradaki adrenalinden ve insanların enerjisinden besleniyorum. Böylece çok farklı bir boyuta geçiyorum. Sahne konusunda iddialıyım.



* Sizi izlemeye gelen insanı, hangi ruh halinde olursa olsun eğlendirebilir misiniz?

- Ezo: Kesinlikle. Çünkü ben, yaptığı işle eğlenebilen biriyim. Bu enerji karşıya da yansıyor. Bu konuyla alakalı mütevazı olamayacağım.



* Bu işin vitrininde mi yoksa arka planında mı olmak daha güzel?

- Sinan Ceceli: Sahnenin verdiği haz ayrı bir şey. Onu yaşayan bilir.



* Mustafa Ceceli’yle uzun süredir sahnedeydiniz ama artık daha çok tanınıyorsunuz. Sizi görenler birbirini dürtmeye başladı mı?

- Sinan Ceceli: Evet. Bu sektöre giren herkes gibi benim de başıma enteresan şeyler gelmeye başladı. Bir seferinde biri “Siz Sinan Ceceli misiniz?” diye sordu. “Evet” dedim. “Siz olduğunuzdan nasıl emin olacağım?” diye konuyu uzattı. Ben de kimliğimi çıkarıp gösterdim!